Šikovné ebiky? Poznajú protivietor a pošlú vám oznámenie pri krádeži

5.12.2023 (SITA.sk) -Hovoríme tomu smart systém, pretože na mnohé veci myslí sám. Prispôsobuje jazdný režim vonkajším vplyvom, ako je napríklad protivietor, alebo vám naplánuje najlepšiu trasu. Všetko vidíte na systémovom displeji alebo na svojom mobile, ktorý si s bicyklom spárujete a pripevníte ho na riadidlá pomocou smartphonegripu. V mobilnej aplikácii Flow App vidíte všetko dôležité od jazdného režimu až po navigáciu.Elektrobicykel so Smart Systémom nie je ľahké ukradnúť, pretože vzdoruje voči zlodejom viacstupňovou ochranou. Vďaka funkcii ebike lock sa elektrobicykel uzamkne a odomkne sa opäť iba vo vašej prítomnosti, ktorú zistí podľa spárovania s vaším mobilom. Dôležité je, že zamknutý elektrobicykel sám rozpozná, pokiaľ s ním niekto manipuluje. Rozlišuje medzi chvením a tým, či ho chce niekto premiestniť. Naplno spustí výstražný tón a vám do mobilu pošle varovnú správu. Na displeji v mape uvidíte, kde sa váš bicykel nachádza a kam sa presúva, a to vďaka GPS connect modulu.Spoločnosť Bosch eBike Systems vyvinula systém ABS. Ide o to isté, čo pri bezpečnom brzdení funguje už mnohé roky v autách a motorkách, len je to menšie a ľahšie. Elektrobicykle vybavené ABS nedostanú šmyk ani na klzkom alebo sypkom povrchu a cyklistu neprehodí cez riadidlá ani pri nečakanom a silnom brzdení, pretože smart systém automaticky rozloží brzdnú energiu na obidve kolesá. Je spočítané, že vďaka systému ABS sa predíde až 29% pádov na elektorbicykli.Pomoc elektromotora až do rýchlosti 25 km/h pocítite ihneď. Vďaka elektromotoru to zrazu ide aj do kopcov, kde by ste sa bežným bicyklom nadreli ako blázon. A nie len to – vďaka elektromotoru prídete do práce suchší, neprepotení a príjemne prevetraní.To ale neznamená, že si na elektrobicykli nazašliapete – pokiaľ chcete, elektrobicykel sa z kľudného dopravného prostriedku zmení v dravý športový stroj. Najväčšia výhoda elektrobicyklov z pohľadu športového vyžitia je, že za rovnakú časovú jednotku na ňom ujazdíte 2x až 3x väčšiu vzdialenosť, ako na klasickom bicykli. To nám v našom obmedzenom čase na koníčky, šport a zábavu dáva príležitosť zažiť a jazdiť viac a poriadne si pri tom máknuť.Viac na bosch-ebike.com/cz Informačný servis