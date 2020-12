Aby sa Rómom pomohlo vymaniť z vylúčenia, je potrebné vynaložiť ďalšie investície na bývanie a zamestnanie

Program „legalizácie“ obydlí

Mnohé rómske deti majú iba jedno oblečenie

25.12.2020 (Webnoviny.sk) - Aby sa Rómom pomohlo vymaniť z vylúčenia a vyjsť zo svojich osád, je potrebné vynaložiť ďalšie investície na bývanie a zamestnanie.Vyplýva to zo Správy Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI). ECRI sa preto domnieva, že v oblasti bývania je logické rozvíjať projekty spolufinancované z prostriedkov Európskej únie (EÚ) , pretože v tejto oblasti sú potrebné jednorazové financie.V tejto súvislosti však ECRI víta, že samosprávy kupujú domy na ubytovanie rómskych rodín a realizujú program „legalizácie“ obydlí, v ktorých bývajú Rómovia. Zároveň ľutuje, že potenciál tohto programu, ktorý je ešte stále časovo obmedzený, niektoré samosprávy nevyužívajú a niektoré rómske obydlia sú preto naďalej nelegálne.Materiál tiež upozorňuje, že sa nevyužívajú ani všetky finančné prostriedky, ktoré by obce mohli čerpať na pripojenie 30 percent obydlí na verejný vodovod.V tejto súvislosti ECRI uvádza príklad dobrej praxe, ktorý spočíva v tom, že v rámci špecifických programov môžu Rómovia svojpomocne prispievať k výstavbe svojho domu. „Občianska spoločnosť však správne poukazuje na to, že tieto programy by sa mali navrhovať tak, aby sa zároveň riešil problém rezidenčnej segregácie,“ uvádza sa v správe.Správa zároveň pripomína, že učitelia s ktorými hovorila delegácia ECRI, upozorňovali, že mnohé rómske deti majú iba jednu sadu oblečenia. Ďalšie bývajú v domoch bez tečúcej vody, bez sociálnych zariadení, či dokonca bez elektriny, alebo si nemôžu doma robiť domáce úlohy.„Takéto bytové pomery a extrémna chudoba sú zdrojom konštantného a toxického stresu v rómskych rodinách, čo je podľa mnohých kontaktov jedným z dôvodov záškoláctva rómskych detí a ich problémov súvisiacich so školou,“ pripomína materiál.