OČKOVAŤ SA BUDE V NEDEĽU: Začne sa zdravotníkmi v štyroch nemocniciach

V nedeľu (27.12.) doobeda sa začne s očkovaním zdravotníkov voči ochoreniu COVID-19 v štyroch nemocniciach, a to v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.







Prvých približne 10.000 vakcín dorazí na Slovensko deň predtým. Vakcína sa podáva v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup je 21 dní. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov.V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. Očkovacia látka bude širokej verejnosti na Slovensku k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.