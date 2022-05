AC Miláno prebralo titul po 11 rokoch a z rúk Škriniarovho Interu

V najvyššej talianskej futbalovej súťaži pre zmenu oslavuje červeno-čierna časť Milána. Hráči AC sa vrátili na trón po jedenástich rokoch, keď v nedeľnom stretnutí záverečného 38. kola Serie A zvíťazili na pôde Sassuola 3:0. Na "Scudetto" si tentoraz nesiahol slovenský obranca Milan Škriniar, ktorého Inter ako obhajca titulu prepustil trofej mestskému rivalovi o dva body, hoci v poslednom zápase zdolal Sampdoriu Janov takisto 3:0.





"Rossoneri" stačil na devätnáste ligové prvenstvo v histórii aj bod, no na štadióne v meste Reggio Emilia nenechali nič na náhodu. Už v prvom polčase si vypracovali trojgólový náskok, dvakrát skóroval Olivier Giroud, ďalší zásah pridal Franck Kessie, pričom všetky tri góly spoluhráčom pripravil Rafael Leao. Ide o zavŕšenie návratu AC na špicu talianskeho futbalu po rokoch neuspokojivých výsledkov a finančných problémov."Zaslúžili sme si to za to, že sme ani na moment neprestali veriť, že je to možné. Moji zverenci sa ani raz nevzdali, všetci boli fantastickí. Užil som si to, lebo som videl, že aj oni si to užívajú," povedal podľa televízie DAZN tréner Stefano Pioli, ktorý sa dočkal prvej významnej trofeje v kariére vo veku 56 rokov. Počas majstrovských osláv mu však niekto ukradol medailu: "Ak by som vás mohol poprosiť, vráťte mi ju. Je jediná, ktorú mám." Pioli koučoval v minulosti aj Inter, kde vydržal len šesť mesiacov v sezóne 2016/2017, a na boj o najvyššie méty nebol zvyknutý ani z ďalších pôsobísk. Zmenilo sa to až v AC, kde od príchodu v roku 2019 postupne vybudoval mužstvo schopné konkurovať najlepším v krajine.Dôležitým článkom tímu bol aj 35-ročný Giroud. Francúzsky útočník síce dal v celom ročníku Serie A iba jedenásť gólov, ale dvoma zásahmi otočil v závere februárové milánske derby (2:1) a rozhodol aj o marcovom víťazstve na pôde vtedajšieho lídra SSC Neapol (1:0), po ktorom sa hráči AC dostali na čelo tabuľky a už pred seba nikoho nepustili. V majstrovskom kádri figuruje tiež švédsky veterán Zlatan Ibrahimovič, ktorý si pamätá aj predchádzajúci titul z roku 2011: "Keď som sa v decembri 2019 vrátil, povedal som, že privediem AC Miláno naspäť na vrchol a že získame titul. Zišla sa tu skvelá skupina hráčov. Pracovali sme tvrdo, nenápadne a nakoniec sme to my, kto sa teší. Ešte pred dvoma rokmi pritom bola situácia veľmi zložitá."V decembri až februári figuroval na čele tabuľky Inter, no vedúcu pozíciu si neudržal. Proti Sampdorii sa napriek prevahe dlho nevedel presadiť, až po prestávke nakopol favorita Ivan Perišič a výhru poistil dvoma gólmi Joaquin Correa. Vzhľadom na výsledok AC bola medzi fanúšikmi Interu na San Sire ponurá atmosféra. Tréner Simone Inzaghi nenadviazal v prvej sezóne v novej funkcii na svojho predchodcu Antonia Conteho. "Myslím si, že náš tím si zaslúži uznanie. Bola to vynikajúca sezóna, ktorá mohla byť výnimočná. Teraz máme trošku pachuť v ústach, vyhrali sme deväť z predchádzajúcich desiatich duelov a nestačilo to," povedal Inzaghi. Škriniar odohral v tomto ročníku Serie A 35 z 38 stretnutí a strelil v nich tri góly.