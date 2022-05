NHL: Černák strelil prvý gól v play off, pomohol Tampe k výhre

Slovenský hokejový obranca Erik Černák pomohol v nedeľu svojím gólom k víťazstvu Tampy Bay nad Floridou 5:1 v treťom stretnutí 2. kola play off NHL. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára vedie v sérii už 3:0 na zápasy a je krok od postupu do finále Východnej konferencie.





2. kolo play off NHL - 3. zápasy:

Černák dosiahol svoj prvý gól a prvý bod v tohtoročných vyraďovacích bojoch. V 23. minúte za stavu 1:1 ho našiel Ondřej Palát prihrávkou, ktorú ešte tečoval Ross Colton, a 24-ročný zadák z priestoru kruhu na vhadzovanie výstavne trafil do ľavého horného rohu bránky Panthers. Jeho presný zásah mal napokon prívlastok víťazný. Dvoma gólmi sa na triumfe podieľal kapitán "bleskov" Steven Stamkos, Nikita Kučerov dosiahol gól a tri asistencie. Ruský útočník počas kariéry dosiahol už štyri štvorbodové zápasy vo vyraďovacej fáze, čo je najviac spomedzi aktívnych hráčov NHL."Všetci predviedli skvelý výkon, všetci moji spoluhráči. Vyhrali sme vhadzovanie a potom ma našli neobsadeného, takže som si len musel vybrať roh. Našťastie to tam padlo," uviedol Černák pre oficiálnu webstránku NHL. Jeho tím mal veľkú oporu aj v bránke, Andrej Vasilevskij vykryl 34 súperových striel a dosiahol úspešnosť zákrokov 97,1 percenta.O jediný presný zásah Floridy sa postaral v 17. minúte Sam Reinhart. Pre víťazov základnej časti, ktorí v nej dosiahli priemer 4,11 gólu na zápas, to bola prvá premenená presilovka v tohtoročnej play off a len tretí gól v tejto sérii.V druhom semifinále Východnej konferencie domáci NY Rangers zdolali Carolinu 3:1 a znížili stav série na 1:2. Mika Zibanejad prispel k triumfu "jazdcov" gólom a asistenciou, Chris Kreider si pripísal bod za gól a do prázdnej bránky upravil na konečných 3:1 Tyler Motte. Aj v tomto prípade podržal domácich brankár - Igor Šesťorkin inkasoval iba raz zo 44 striel a zaznamenal úspešnosť 97,7 percenta. Hurricanes v tomto ročníku v play off zatiaľ nevyhrali na ľade súpera, o ich jediný gól sa postaral v 29. minúte Nino Niederreiter. Šesťorkina prekonal bekhendovým pokusom, ktorý prepadol za chrbát ruského brankára."Mali sme dobrý začiatok. Doladili sme detaily v niektorých veciach, ktoré nám v prvých dvoch zápasoch chýbali. Víťazstvo je výsledkom snahy dvadsiatich hráčov," povedal Kreider, ktorý strelil už 30. gól v kariére vo vyraďovacej fáze. Všetky vsietil za Rangers a v historických tabuľkách klubu je druhý najlepší strelec vyraďovačky po Rodovi Gilbertovi (34).Edmonton si v treťom súboji poradil v noci na pondelok doma s Calgary 4:1 a v semifinále Západnej konferencie sa ujal vedenia 2:1. Hlavnou postavou zápasu bol Evander Kane, ktorý sa pod výhru Oilers podpísal tromi gólmi. Na čistý hetrik mu stačilo šesť minút v druhej tretine a s desiatimi presnými zásahmi je najlepší strelec tohtoročnej play off. Slovenský útočník Adam Ružička opäť nedostal šancu v zostave Flames.Leon Draisaitl asistoval pri všetkých štyroch góloch "olejárov", so štyrmi asistenciami v jednej tretine stanovil nový rekord v play off. Kapitán Connor McDavid nazbieral tri asistencie a upevnil si post najproduktívnejšieho hráča vyraďovačky. Prvý útok Edmontonu nazbieral v stretnutí dokopy 10 bodov."Veľmi som si to užil, je dobré vrátiť sa na domáci ľad a hrať proti nim tu. Myslím si, že sme dobre odštartovali stretnutie, táto výhra je skvelá pre mužstvo," povedal Kane. Stal sa štvrtým hráčom v histórii Edmontonu s viac ako jedným hetrikom vo vyraďovacej fáze a tretím s čistým hetrikom.McDavid je len druhý hráč po Waynovi Gretzkom s viac ako jedným bodom v šiestich zápasoch za sebou a tabuľku produktivity play off vedie s 23 bodmi (6+17). Legendárny Kanaďan ťahal v roku 1983 šnúru šiestich stretnutí.





semifinále Východnej konferencie:



Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Góly: 14. Perry (McDonagh, Kučerov), 23. ČERNÁK (Colton, Palát), 31. Stamkos (Kučerov, Hedman), 57. Kučerov (Paul), 58. Stamkos (Kučerov, Sergačov) - 17. Reinhart (Huberdeau, Barkov). Brankári: Vasilevskij - Bobrovskij, strely na bránku: 36:35, 19.092 divákov

/stav série: 3:0/



New York Rangers - Carolina Hurricanes 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 12. Zibanejad (Panarin, Fox), 26. Kreider (Zibanejad, Trouba), 59. Motte - 29. Niederreiter (Staal, B. Smith). Brankári: Šesťorkin - Raanta, strely na bránku: 33:44, 18.006 divákov

/stav série: 1:2/



semifinále Západnej konferencie:



Edmonton Oilers - Calgary Flames 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Góly: 21. Hyman (Draisaitl, McDavid), 27. Kane (Draisaitl), 28. Kane (McDavid, Draisaitl), 33. Kane (McDavid, Draisaitl) - 56. Kylington (Järnkrok, Dube). Brankári: M. Smith (49. Koskinen, 53. M. Smith) - Markström (41. Vladař), strely na bránku: 41:33, 18.347 divákov

/stav série: 2:1/



Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:37 1 0 1 +2 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/