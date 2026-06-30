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30. júna 2026
Ach tie penalty… Nemecko a Holandsko zamávali na rozlúčku, Brazília otočila a postúpila
Pre tímy Nemecka a Holandska sa MS 2026 vo futbale skončili už v úvode vyraďovacej fázy. Svetový šampionát vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku má za sebou prvé štyri šestnásťfinálové zápasy a ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Pre tímy Nemecka a Holandska sa MS 2026 vo futbale skončili už v úvode vyraďovacej fázy.
Svetový šampionát vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku má za sebou prvé štyri šestnásťfinálové zápasy a do osemfinále sa zatiaľ nedostal ani jeden európsky tím.
Zato je známa prvá osemfinálová dvojica: Kanada - Maroko. Ďalší dvaja postupujúci z pondelka sú Brazília a Paraguaj. Už od nedele je známym osemfinalistom Kanada.
V úvode vyraďovacej fázy MS šokujúco skončili štvornásobní majstri sveta Nemci a po nich aj trojnásobní finalisti Holanďania. Obaja doplatili na lotériu striel zo značky pokutového kopu. Nemecko remizovalo s Paraguajom v riadnom hracom čase aj po predĺžení 1:1, ale na strely z penaltového bodu prehralo 3:4.
Nešťastným hrdinom Nemecka bol Jonathan Tah, ktorý najprv v prvej časti predĺženia v 102. min strelil gól na 2:1, ale rozhodca ho po konzultácii s VAR pre faul neuznal. Tah neskôr v penaltovom rozstrele v šiestej sérii zaváhal, zatiaľ čo na druhej strane José Canale rozhodol o postupe Paraguaja.
"Je to trpké a veľmi bolestivé vypadnutie. Tretíkrát sa lúčime na majstrovstvách sveta v skoršej fáze a to znamená, že Nemecko už nie je súčasť absolútnej špičky vo futbale," povedal tréner Nemcov Julian Nagelsmann podľa BBC Sport.
O niekoľko hodín neskôr sa po Nemcoch porúčali zo šampionátu aj Holanďania. V skupinovej časti jeden z najlepších tímov šampionátu našiel len raz kľúč na odomknutie obrany Maroka, ale na gól Codyho Gakpa zo 72. min zareagoval na začiatku nadstaveného času obranca Maroka Issa Diop. Predĺženie gól nepriniesol, a tak sa znova išlo do penaltového rozstrelu.
A keďže až traja holandskí strelci svoje pokusy nepremenili, z postupu sa tešili Maročania. O postupe semifinalistu MS 2022 rozhodol v piatej sérii Ismael Saibari, na holandskej strane sa v piatej sérii pomýlil Crysencio Summerville.
Jediný favorit, ktorý si v pondelkovom programe zabezpečil postup do ďalšej fázy, bola Brazília. Nebolo to bezbolestné, ale futbalisti z krajiny päťnásobných majstrov sveta si poradili s Japoncami 2:1.
Ázijský zástupca viedol po polhodine hry 1:0 zásluhou Kaišua Sana, ale Brazília v druhom polčase otočila stav z 0:1 na 2:1. Hlavička Casemira v 56. min znamenala vyrovnanie na 1:1 a v samom závere v 95. min Gabriel Martinelli strelil víťazný gól juhoamerického favorita.
"Od začiatku sme nátlakovou hrou išli za víťazstvom. Dostali sme gól, ale nestratili sme trpezlivosť, jednoducho sme hrali ďalej. Myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené," skonštatoval tréner Brazílie Carlo Ancelotti.
Výsledky 1/16 finále MS vo futbale - pondelok:
Brazília - Japonsko 2:1 (0:1)
Nemecko - Paraguaj 1:1 po predĺžení (1:1, 0:1), 3:4 na strely zo značky pokutového kopu
Holandsko - Maroko 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), 2:3 na strely zo značky pokutového kopu
Známa osemfinálová dvojica:
Maroko - Kanada (4. 7. /19.00 h SELČ, Houston)
Zdroj: SITA.sk - Ach tie penalty… Nemecko a Holandsko zamávali na rozlúčku, Brazília otočila a postúpila © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetový šampionát vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku má za sebou prvé štyri šestnásťfinálové zápasy a do osemfinále sa zatiaľ nedostal ani jeden európsky tím.
Zato je známa prvá osemfinálová dvojica: Kanada - Maroko. Ďalší dvaja postupujúci z pondelka sú Brazília a Paraguaj. Už od nedele je známym osemfinalistom Kanada.
V úvode vyraďovacej fázy MS šokujúco skončili štvornásobní majstri sveta Nemci a po nich aj trojnásobní finalisti Holanďania. Obaja doplatili na lotériu striel zo značky pokutového kopu. Nemecko remizovalo s Paraguajom v riadnom hracom čase aj po predĺžení 1:1, ale na strely z penaltového bodu prehralo 3:4.
Trpké a bolestivé
Nešťastným hrdinom Nemecka bol Jonathan Tah, ktorý najprv v prvej časti predĺženia v 102. min strelil gól na 2:1, ale rozhodca ho po konzultácii s VAR pre faul neuznal. Tah neskôr v penaltovom rozstrele v šiestej sérii zaváhal, zatiaľ čo na druhej strane José Canale rozhodol o postupe Paraguaja.
"Je to trpké a veľmi bolestivé vypadnutie. Tretíkrát sa lúčime na majstrovstvách sveta v skoršej fáze a to znamená, že Nemecko už nie je súčasť absolútnej špičky vo futbale," povedal tréner Nemcov Julian Nagelsmann podľa BBC Sport.
Aj Holanďania sa lúčia
O niekoľko hodín neskôr sa po Nemcoch porúčali zo šampionátu aj Holanďania. V skupinovej časti jeden z najlepších tímov šampionátu našiel len raz kľúč na odomknutie obrany Maroka, ale na gól Codyho Gakpa zo 72. min zareagoval na začiatku nadstaveného času obranca Maroka Issa Diop. Predĺženie gól nepriniesol, a tak sa znova išlo do penaltového rozstrelu.
A keďže až traja holandskí strelci svoje pokusy nepremenili, z postupu sa tešili Maročania. O postupe semifinalistu MS 2022 rozhodol v piatej sérii Ismael Saibari, na holandskej strane sa v piatej sérii pomýlil Crysencio Summerville.
Jediný favorit, ktorý si v pondelkovom programe zabezpečil postup do ďalšej fázy, bola Brazília. Nebolo to bezbolestné, ale futbalisti z krajiny päťnásobných majstrov sveta si poradili s Japoncami 2:1.
Japonci hrýzli, ale neroztrhali
Ázijský zástupca viedol po polhodine hry 1:0 zásluhou Kaišua Sana, ale Brazília v druhom polčase otočila stav z 0:1 na 2:1. Hlavička Casemira v 56. min znamenala vyrovnanie na 1:1 a v samom závere v 95. min Gabriel Martinelli strelil víťazný gól juhoamerického favorita.
"Od začiatku sme nátlakovou hrou išli za víťazstvom. Dostali sme gól, ale nestratili sme trpezlivosť, jednoducho sme hrali ďalej. Myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené," skonštatoval tréner Brazílie Carlo Ancelotti.
Výsledky 1/16 finále MS vo futbale - pondelok:
Brazília - Japonsko 2:1 (0:1)
Nemecko - Paraguaj 1:1 po predĺžení (1:1, 0:1), 3:4 na strely zo značky pokutového kopu
Holandsko - Maroko 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), 2:3 na strely zo značky pokutového kopu
Známa osemfinálová dvojica:
Maroko - Kanada (4. 7. /19.00 h SELČ, Houston)
Zdroj: SITA.sk - Ach tie penalty… Nemecko a Holandsko zamávali na rozlúčku, Brazília otočila a postúpila © SITA Všetky práva vyhradené.
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