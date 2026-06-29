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 24hod.sk    Šport

29. júna 2026

Hráči pred začiatkom hlavnej súťaže Wimbledonu ukončili protest


Tagy: Wimbledon

Elitní tenisti bojujú o vyššie odmeny pre hráčov. Tvrdia, že momentálne dostávajú iba 15 percent z príjmov grandslamových turnajov, pričom požadujú zvýšenie na 22 percent. Poprední svetoví ...



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britain_wimbledon_tennis_27044 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Elitní tenisti bojujú o vyššie odmeny pre hráčov. Tvrdia, že momentálne dostávajú iba 15 percent z príjmov grandslamových turnajov, pričom požadujú zvýšenie na 22 percent.


Poprední svetoví tenisti vrátane svetových jednotiek Jannika Sinnera a Ariny Sobolenkovej ukončili protest týkajúci sa nízkych odmien na londýnskom Wimbledone, treťom grandslamovom turnaji sezóny.

Hráči plánovali obmedziť tlačové konferencie na 15 minút počas prvého týždňa turnaja, čo by rozšírilo podobný protest z Roland Garros v máji. Tenisti totiž tvrdia, že momentálne dostávajú iba 15 percent z príjmov grandslamových turnajov, pričom požadujú zvýšenie na 22 percent.

Organizátori Wimbledon zvýšili odmenu o 20 percent, čo hráči označili za "vítaný krok vpred". Pár dní pred začiatkom grandslamu na tráve vydali vyhlásenie, v ktorom potvrdili, že Wimbledon momentálne vypláca hráčom niečo menej ako 15 percent z tržieb ako odmeny a potvrdili tak svoj protest.

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Ich zástupcovia však v úvode hlavnej súťaže turnaja uviedli, že hráči potvrdili obnovenie bežných mediálnych povinností po konaní "konštruktívnych rokovaní".

"Toto rozhodnutie je založené na záväzku Wimbledonu vrátiť sa s konkrétnymi návrhmi... Základné otázky zostávajú nedoriešené a hráči budú starostlivo hodnotiť prijaté návrhy. Dialóg s Wimbledonom a ďalšími grandslamovými turnajmi bude pokračovať," uvádza sa vo vyhlásení.

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Šéfka All England Clubu Sally Boltonová vyjadrila úľavu, že protest počas turnaja nebude pokračovať. "Myslím si, že je to skvelá správa, že sa môžeme sústrediť na turnaj a tenis," povedala pre novinárov.

Víťazi dvojhry na Wimbledone získajú odmenu vo výške 3,6 milióna libier (4,18 milióna eur), čo je nárast oproti 3 miliónom libier, ktoré zarobili v roku 2025 šampióni Iga Swiateková a Jannik Sinner.

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"Naozaj dúfam, že si konečne sadneme za stôl a dosiahneme záver, ktorý bude vyhovovať všetkým. Dúfam, že už toto nebude potrebné nikdy opakovať," vyhlásila sa trojnásobná semifinalistka Sobolenková.


Zdroj: SITA.sk - Hráči pred začiatkom hlavnej súťaže Wimbledonu ukončili protest © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Wimbledon
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