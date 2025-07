Áčka ako prvý predajca ponúka bezplatné overenie histórie vozidiel s carVertical

23.7.2025 (SITA.sk) -Firma carVertical, ktorá poskytuje údaje o histórii vozidiel v 34 prevažne európskych krajinách, využíva dáta z viac ako 900 globálnych registrov a databáz. Vďaka tomu poskytuje podrobné správy, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní sa o kúpe ojazdeného vozidla "Tento výborný nástroj zvyšuje transparentnosť na sekundárnom trhu. Aj preto sme sa rozhodli, že set základných informácií zaplatíme miesto našich zákazníkov my. Patrí do neho overenie počtu najazdených kilometrov, kontrola, či auto nebolo ukradnuté, či nebolo používané v taxislužbe alebo v požičovni," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AAA AUTO. Ďalšie záznamy o aktívnych leasingoch alebo úveroch, škodových udalostiach, overenie veku vozidla atď., sú pre každého k dispozícii s 50-percentnou zľavou.Vďaka týmto novinkám sa Áčka zásadne odlišujú od menších autobazárov a inzertných portálov. "Táto spolupráca teraz umožňuje AAA AUTO znižovať riziká a urýchľovať procesy hodnotenia áut," vysvetľuje Matas Buzelis, odborník na preverovanie vozidiel zo spoločnosti carVertical. "Zákazníkom to poskytuje jedinečnú hodnotu, akú na slovenskom trhu, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, nikto iný neponúka."AAA AUTO rozširuje svoje portfólio aj o služby nezávislej technickej kontroly priamo vo svojich autobazároch. Zabezpečovať ich bude spoločnosť Automato s.r.o. "Naši odborníci na mieste zhodnotia technický stav vozidla. To ocenia hlavne klienti, ktorí sa v autách nevyznajú a nemajú možnosť priviesť si so sebou vlastného mechanika," hovorí Lukáš Kazda, CEO a spoluzakladateľ Automato s.r.o. Ešte pred podpisom kúpnej zmluvy tak dostanú informáciu o kondícii vybraného automobilu a aj o tom, či si vyžiada nákladnejšie opravy."Našou prioritou je zabezpečiť, aby zákazníci mali istotu, že kupujú spoľahlivé a bezpečné auto. Preto investujeme do kvalitných služieb a technológií, ktoré nám pomáhajú odhaliť možné nedostatky. Ročne sú to len v oblasti preverovania pôvodu automobilov státisíce eur," dodala Karolína Topolová.Službu carVertical a ďalšie možnosti preverenia vozidiel si zákazníci môžu objednať priamo na webovej stránke www.aaaauto.sk Informačný servis