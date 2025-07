Veľa detí trávi prázdniny na sociálnych sieťach, detský ombudsman upozorňuje na možné riziká

Strávený čas na sociálnych sieťach

23.7.2025 (SITA.sk) - Mnohé deti trávia prázdniny na sociálnych sieťach, komisár pre deti upozorňuje na možné riziká. V čase letných prázdnin pripomenul údaje z tohtoročného celoslovenského prieskumu názorov detí.Úrad komisára pre deti v ňom zisťoval aj to, koľko času tráva deti online. Zdôraznil pritom najmä dopady trávenia času online na duševný stav detí.Ako komisár pre deti pripomenul, prieskum ukázal, že takmer 48 percent detí trávi na sociálnych sieťach viac ako štyri hodiny denne a 11,5 percenta detí viac ako šesť hodín denne.„Hoci ide o mierny pokles oproti dátam z výskumu z roku 2022, stále je to hrozivé číslo," podotkol detský ombudsman. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že vyše 37 percent detí trávi rovnaký čas pozeraním videí na internete. S rodičmi trávi čas menej ako tri hodiny denne 27,3 percenta detí. Komisár pre deti upozornil, že menej spoločného času s rodičmi môže prispieť k dlhšiemu času, ktoré deti trávia najmä v online prostredí.Detský ombudsman upozornil aj na zobrazovanie ideálov na sociálnych sieťach, čo podľa neho úzko súvisí s tým, že 34 percent detí nie je spokojných so svojou postavou.„V porovnaní s rokom 2022 najviac poklesla spokojnosť detí s počtom followerov na sociálnych sieťach. Až 40 percent detí uvádza významnú nespokojnosť s počtom followerov. Ukazuje sa, že deti sú citlivé na online uznanie a porovnávanie," upozornil komisár pre deti.Prieskum vykonávali na siedmakoch na základných školách, išlo teda o deti vo veku 12 až 13 rokov. Pri týchto údajoch je podľa detského ombudsmana zrejmé, že deti sa registrujú na sociálnych sieťach omnoho skôr, než je minimálny povolený vek na registráciu.Výskum venoval pozornosť aj strachom detí. Medzi najvýraznejšie u dievčat patril výsmech od iných, pribratie na váhe či kyberšikana. Komisár pre deti upozornil, že aj toto úzko súvisí so správaním na sociálnych sieťach.„Najmenej bezpečne sa deti cítia s online kamarátmi (11,3 %). Deti v prieskume v časti o využívaní online technológií uviedli, že o veciach, ktoré ich trápia by online kamarátom povedalo len 6,1 percenta z nich. Oproti tomu reálnym kamarátom by sa zdôverilo až 77 percent detí," doplnil komisár pre deti a podotkol, že online vzťahy sú slabé v dôvere aj v pocite bezpečia.„Online priateľstvá nemajú pre deti takú dôležitosť ani dôveru, ako sa často predpokladá. Osobné vzťahy, najmä rodina a kamaráti v reálnom živote, zostávajú zásadné," dodal detský ombudsman.Znepokojujúci je podľa neho údaj o pocitoch ohrozenia. Ako priblížil, deti sa cítia najmenej ohrozené mobilmi a internetom. Spresnil, že strach z kyberšikanovania uviedlo 29 percent, pričom 28 percent si myslí, že ich ohrozuje internet a mobily, a to aj napriek tomu, že práve tu sa vyskytujú významné psychické aj sociálne riziká, riziká šikany, zneužívania, nevhodného obsahu, negatívneho dopadu na duševný stav detí. Komisára pre deti upozornil, že deti v takto nízkom veku ešte nevedia dostatočne vyhodnotiť riziká, či dôsledky skutkov.Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že zákaz mobilov na školách vníma ako problém 25 percent detí, čo naznačuje vyššiu mieru závislosti od mobilných technológií. Z dát tak vyplýva, že takmer polovica detí trávi extrémne veľa času na sociálnych sieťach a v online prostredí, že online kontakt nedokáže nahradiť skutočné vzťahy, a že si deti neuvedomujú hrozby a nástrahy digitálneho sveta aj napriek tomu, že to môže súvisieť so zhoršením psychického zdravia.