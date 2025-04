Across Private Investments mení vizuálnu identitu, cieli aj na nový segment

22.4.2025 (SITA.sk) - Across Private Investments poskytuje služby privátneho bankovníctva už viac ako dvadsaťdva rokov. Spoločnosť chce byť partnerom, no s profesionálnym wealth managementom môžu svoje prostriedky zaujímavo a efektívne zhodnocovať.Konzervatívna zlatá farba, doposiaľ typická pre Across Private Investments, bola nahradená kombináciou fialovej a akvamarínovej, pričom nový vizuálModernizovanéNová farebná paleta lepšie vystihuje hodnoty spoločnosti akoa zlepšuje rozpoznateľnosť značky."Okrem privátnej klientely, ktorá ostáva pre nás kľúčová, sa chceme sústrediť aj na mladšiu cieľovú skupinu. Naším cieľom je demokratizovať správu majetku a ponúknuť riešenia aj pre klientov, ktorí ešte nie sú bohatí, no s vedením profesionálnych wealth managerov sa nimi môžu stať. Dynamizujeme preto procesy, siahame po moderných a atraktívnych komunikačných nástrojoch a ruka v ruke s tým ide aj vizuálna identita. Veríme, že moderný prístup posilní našu značku a vytvorí ešte silnejšie prepojenie s našimi klientmi," hovorí Marek Šupa, Chief Strategy Officer.Across Private Investments spustila aj novú, rebrandovanú webovú stránku . Nová vizuálna identita bude v nasledujúcich týždňoch implementovaná na všetkých firemných materiáloch, digitálnych platformách a vo fyzických priestoroch. Across , ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Across Private Investments. V súčasnosti spravuje. Ako finančný investor pôsobí skupina Across aj v ďalších oblastiach, napríklad v hotelierstve, realitách, retaili, športe, v mediálnej oblasti a vo viacerých významných private equity projektoch.Informačný servis