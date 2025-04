Disciplinárka so sudkyňou Záleskou sa má začať v júni, návrh podala Kosová pre údajné prieťahy

Podnet na disciplinárne stíhanie

Kosová podanie návrhu potvrdila

22.4.2025 (SITA.sk) - Disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu Pamelou Záleskou by sa mal začať v júni. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho správneho súdu SR , ktorý v tejto veci vytýčil termíny na 16. a 17. júna.Disciplinárny návrh na sudkyňu z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka súdnej rady Marcela Kosová ako aj predseda ŠTS Michal Truban Podľa denníka Sme podnet na disciplinárne stíhanie Záleskej podal poradca premiéra Roberta Fica , obžalovaný advokát David Lindtner . Dôvodom by podľa denníka mala byť jeho vlastná kauza."Špeciálna prokuratúra ešte v júli 2022 podala na Lindtnera obžalobu, a to pre dva prečiny nepriamej korupcie a jeden zločin zasahovania do nezávislosti súdu. Elektronická podateľňa súdu pridelila prípad náhodným výberom Záleskej. Lenže tej sa snažil Lindtner silou-mocou zbaviť," pripomenul denník Sme s tým, že Lindtner podal voči Záleskej postupne dve námietky zaujatosti. S prvou námietkou neuspel, s druhou však áno."Lindtner, respektíve už aj Kosová, však tvrdia, že Záleská v druhom kole námietok konanie spomalila, keďže jej vraj dlho trvalo, kým sa vyjadrila k druhej z nich. Ešte predtým, než námietku posudzoval najvyšší súd, totiž musela dodať vlastné stanovisko," napísal denník.Kosová podanie disciplinárneho návrhu na Záleskú pre médiá potvrdila, pričom zároveň odmietla, že by jeho podaním Záleskú šikanovala. Predsedníčka súdnej rady tiež uviedla, že detaily o disciplinárnom návrhu nebude zverejňovať, aby sa celá vec nebulvarizovala.Podľa medializovaných informácií v rámci disciplinárneho návrhu žiadajú navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu o 50 percent na tri mesiace.