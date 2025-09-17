Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Across vstupuje na český trh: Kúpil väčšinový podiel pražského obchodníka s cennými papiermi


Tagy: Cenné papiere Investičná skupina Investovanie PR

Across získal 60 % podiel v českej spoločnosti Cleverest a preberá aj tím obchodníkov. Transakciu musia ešte odsúhlasiť regulačné orgány. Cleverest bude po akvizícii fungovať pod značkou Across a ...



Zdieľať
new project 12 676x444 17.9.2025 (SITA.sk) - Across získal 60 % podiel v českej spoločnosti Cleverest a preberá aj tím obchodníkov. Transakciu musia ešte odsúhlasiť regulačné orgány. Cleverest bude po akvizícii fungovať pod značkou Across a ponúkať bude široké portfólio investičných produktov a wealth management aj v Českej republike. Akvizícia prichádza v čase, keď Across realizuje sériu strategických zmien.


Skupina Across, ktorá pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 23 rokov, rozširuje svoje pôsobenie v strednej Európe. Akvizíciou českého obchodníka s cennými papiermi Cleverest vstupuje na český trh, kde bude ponúkať komplexné investičné služby a wealth management. Spolu s Cleverestom preberá aj dvadsaťčlenný obchodný tím, čím Across posilňuje aj svoje personálne a odborné kapacity. Spoločnosť Cleverest bude po akvizícii fungovať pod značkou Across.

"Vstup na český trh je prirodzeným krokom v rámci našej expanznej stratégie a zároveň odpoveďou na nové výzvy na kapitálovom trhu. Pre slovenskú investičnú firmu je úplne prirodzené expandovať najskôr do Českej republiky, nakoľko ide o trh, ktorý je Slovensku nielen geograficky a kultúrne, ale aj ekonomicky najbližší. Táto blízkosť vytvára prostredie s vysokou mierou predvídateľnosti, čo je pri investičných rozhodnutiach kľúčové. Česká republika zároveň ponúka stabilné a transparentné investičné prostredie. Aj preto je expanzia do Českej republiky logickým a prvým krokom pred ďalším rozširovaním aktivít na iné zahraničné trhy," hovorí Miroslav Boublík, CEO finančnej skupiny Across.

Vstup na český trh nadväzuje na sériu zmien


Akvizícia prichádza v čase, kedy Across realizuje sériu strategických zmien. Spoločnosť nedávno predstavila novú vizuálnu identitu, oznámila vstup do kolektívneho investovania s cieľom vytvoriť a ponúkať unikátne fondy a ohlásila vytvorenie finančnej skupiny. Do nej budú patriť aj ďalšie, dnes už na trhu pôsobiace dcérske spoločnosti, zamerané na privátne bankovníctvo a crowdfunding. Across tiež pracuje na digitálnej transformácii, ktorej cieľom je priniesť do digitálneho priestoru rôzne formy investovania a vytvárať portfóliá na mieru pre každého záujemcu o investovanie, bez ohľadu na výšku jeho majetku. Na Slovensku bude zároveň prvým obchodníkom s cennými papiermi, ktorý na jednej digitálnej platforme ponúkne takúto možnosť. Spoločnosť tak rozširuje nielen svoje geografické pôsobenie, ale aj produktovú škálu a cieli na oveľa širší okruh klientov aj na domácom trhu.

"Sériou strategických zmien reaguje Across na meniace sa potreby investorov a aj na požiadavky trhu. Chceme poskytovať pod jednou strechou kompletný investičný servis a rôzne formy investovania pre rôzne typy investorov – od privátnych cez začínajúcich retailových až po tých, ktorí uprednostňujú digitálne alebo alternatívne formy investovania. Zároveň chceme dlhoročné know-how zužitkovať aj na ďalších európskych trhoch, s cieľom stať sa významným regionálnym hráčom v oblasti wealth managementu," uzatvára Miroslav Boublík, CEO finančnej skupiny Across.

Transakciu českého obchodníka s cennými papiermi musia ešte odsúhlasiť regulačné orgány. Ak sa tak stane, Across začne finančné služby v Českej republike poskytovať v priebehu budúceho roka.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Across vstupuje na český trh: Kúpil väčšinový podiel pražského obchodníka s cennými papiermi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cenné papiere Investičná skupina Investovanie PR
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ako pripojiť notebook k TV a vychutnať si film ako v kine

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 