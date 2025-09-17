|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Ako pripojiť notebook k TV a vychutnať si film ako v kine
Už vás nebaví žmúriť na malú obrazovku či hrbiť sa nad notebookom? Doprajte si filmový zážitok ako v kine a prenášajte svoj obraz do televízie. Existuje viacero spôsobov, ako na to. O niektorých ste možno ani netušili.
Zdieľať
Situácie, kedy väčšiu obrazovku oceníte
Väčšia obrazovka nie je výhodná len pri sledovaní filmov či seriálov, kde vám poskytne zážitok takmer ako z kina, ale svoje čaro má aj pri hraní hier. Detailnejší obraz vás dokáže ešte viac vtiahnuť do deja. Rovnako praktická je aj pri videohovoroch s rodinou alebo priateľmi, keď je v miestnosti viac ľudí.
Veľký displej využijete aj pri prehliadaní fotiek z dovolenky. Preniesť ich z fotoaparátu do notebooku pomocou čítačky pamäťových kariet je jednoduché, ale vychutnať si ich na veľkej obrazovke je úplne iný zážitok. Zrazu sa ocitnete späť na pláži alebo v horách a môžete si spomienky vychutnať všetci naraz. Bez toho, aby ste sa tlačili okolo malého displeja. V neposlednom rade je skvelou pomôckou pri online kurzoch alebo cvičení. Tréningové videá tak budú oveľa prehľadnejšie.
Ako pripojiť televízor pomocou HDMI kábla
Najjednoduchší a najspoľahlivejší spôsob, ako dostať obraz z notebooku na televízor, je cez HDMI kábel, ktorý dokáže preniesť obraz aj zvuk vo vysokej kvalite. Záleží však aj od typu kábla. Štandardný HDMI zvládne rozlíšenie 720p alebo 1080p. Je cenovo dostupný a pokryje bežné potreby väčšiny užívateľov. High Speed HDMI podporuje 1080p a 4K, Premium High Speed HDMI zvláda 4K aj pri vyšších snímkových frekvenciách a Ultra High Speed HDMI je určený na 8K video a dynamické HDR.
Postup pripojenia krok za krokom:
1. Zapojte kábel do HDMI portov. Jeden koniec do notebooku, druhý do voľného HDMI vstupu na TV (zvyčajne označeného ako HDMI 1, HDMI 2 a podobne).
2. Keď televízor zapnete, vyberte na diaľkovom ovládači ten istý vstup, do ktorého ste kábel pripojili.
3. Vo väčšine prípadov sa obraz z notebooku objaví na obrazovke automaticky. Ak by sa tak nestalo, nič sa nedeje. Na Windowse pomôže skratka Windows + P, kde si vyberiete, či chcete obraz zrkadliť alebo rozšíriť. Na Macu nájdete tieto nastavenia v časti Systémové nastavenia > Obrazovky.
Ako pripojiť počítač k TV bezdrôtovo
Ak nechcete, aby sa vám obývačkou ťahal kábel, existuje aj viacero bezdrôtových možností. Všetko však závisí od toho, aký notebook používate a aké funkcie podporuje váš televízor.
Miracast (Windows)
Väčšina moderných notebookov s Windows 10 a novším má zabudovanú podporu Miracast. Ide o technológiu, ktorá umožňuje zrkadliť obrazovku bez ďalšieho hardvéru.
Postup pripojenia krok za krokom:
1. Uistite sa, že váš televízor podporuje Miracast. Obe zariadenia musia byť navyše pripojené na rovnakú Wi-Fi sieť.
2. Na notebooku stlačte klávesovú skratku Windows + K.
3. Zo zoznamu zariadení vyberte svoj televízor.
4. A podľa pokynov na obrazovke dokončite pripojenie.
AirPlay (Mac)
Používatelia Apple majú k dispozícii AirPlay. Potrebujete buď Apple TV, alebo inteligentný televízor so zabudovanou podporou AirPlay 2 (napr. Samsung, LG či Sony).
Postup pripojenia krok za krokom:
1. Notebook i televízor pripojte na tú istú Wi-Fi sieť.
2. Kliknite na ikonu AirPlay v hornej lište alebo v Ovládacom centre na novších verziách macOS.
3. Vyberte televízor zo zoznamu zariadení.
4. Ak vás systém vyzve, zadajte overovací kód zobrazený na obrazovke TV.
Google Chrome
Ak nemáte televízor kompatibilný s Miracastom alebo AirPlay, môžete použiť prehliadač Chrome, V tomto prípade sa prenáša len obsah z prehliadača (napr. YouTube alebo streamovacích služieb ako Netflix či Disney).
Postup pripojenia krok za krokom:
1. Otvorte prehliadač Chrome a kliknite na tri bodky vpravo hore.
2. Vyberte možnosť Preniesť, uložiť a zdieľať > Prenášať
3. Zvoľte zariadenie (televízor), ku ktorému sa chcete pripojiť.
Posaďte sa a užívajte si sledovanie na veľkej obrazovke!
Prečítajte si tiež
Across vstupuje na český trh: Kúpil väčšinový podiel pražského obchodníka s cennými papiermi
Ruskí separatisti Svitlanu v Donecku uväznili len preto, že má príbuzných západnejšie na Ukrajine, v zajatí bola šesť rokov