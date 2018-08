Adam Ben Ezra vystúpi na bratislavskom World Music Festivale

Na snímke sólový kontrabasista z Izraela Adam Ben Ezra počas úvodného dňa Bratislavských jazzových dní 2016 v priestoroch Incheby v Bratislave 21. októbra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Hudobný fenomén Adam Ben Ezra sa vráti na Slovensko. Špičkový kontrabasista so záľubou v eklektickom súčasnom džeze vystúpi v bratislavskom Ateliéri Babylon 15. septembra počas gala koncertu World Music Festivalu Bratislava.Ezra sa preslávil kontrabasovým sólom vo videu Can't Stop Running, ktoré nahral vo svojej obývačke. Video talentovaného hudobníka z Tel Avivu odvtedy videlo viac ako trištvrte milióna ľudí po celom svete. Hudobní kritici sa zhodujú, že ide o talentovaného kontrabasistu, ktorého virtuozitu umocňuje schopnosť originálne namiešať hudobnú paletu rôznych zvukov a nálad.uviedol o ňom hudobník a kritik Dick Metcalf vo svojej recenzii pre Improvisation Nation Magazine.Na bratislavskom koncerte sa 35-ročný Izraelčan predstaví ako multiinštrumentalista s využitím viacerých hudobných nástrojov, okrem kontrabasu aj klavíra, klarinetu a miešaním hudobných štýlov, kde nebude chýbať flamencové sólo na kontrabase, či elektronika využitá v prerábke známej židovskej piesne.Adam Ben Ezra sa venuje hudbe už od útleho detstva. Svoju kariéru odštartoval ako muzikant v jazzových kluboch a kaviarňach, kde hrával aj s miestnymi hudobníkmi a skupinami. V roku 2008 zverejnil na svoje prvé úspešné internetové video s cover verziou skladby Billie Jean z repertoáru Michaela Jacksona. Na jeho koncertoch je však možné počuť aj unikátne verzie piesní od The Beatles, Davida Bowieho či skupiny Nirvana.V roku 2013 vydal prvé EP s názvom Adam Ben Ezra a začal častejšie koncertovať aj mimo Izraela, predovšetkým v Európe. O rok neskôr sa pridal k sprievodnej kapele populárnej izraelskej speváčky Noa, s ktorou vystupuje prakticky dodnes. V roku 2015 vyšiel jeho prvý album Can't Stop Running, na ktorom sa podieľali aj gitarista Adam Ben Amitai a bubeník Gilad Dobrecky. O dva roky neskôr vydal album Pin Drop (2017), ktorý nahral v známych lichtenštajnských štúdiách Little Big Beat Studios, za prítomnosti publika.uviedol pre médiá Ezra.Informáciu pre TASR poskytla PR manažérka Katarína Svobodová.