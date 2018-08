Konvergencie 2018 ponúknu atraktívny program

Česká hudobníčka Iva Bittová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 9. augusta (TASR) – Devätnásty ročník medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie prinesie od 17. do 23. septembra do Bratislavy viacero zaujímavých hudobných projektov.Dobrodružné hudobné putovanie po Taliansku a Anglicku v časoch renesancie a baroka so súbormi Oni Wytars a Barokksolistene, pripomenutie vzniku Československej republiky, premiéry skladieb Martina Burlasa (Black Swan) a Ľuboša Bernátha (Večný tmel bytia) aj veľké diela komornej hudby, akými sú Schönbergova Zjasnená noc alebo Čajkovského Suvenír z Florencie ponúkne festivalový program. Pozvanie na 19. ročník festivalu prijali svetoznámy britský violončelista Robert Cohen, charizmatická Iva Bittová, české Eben trio a dvaja najvýraznejší slovenskí huslisti svojej generácie Milan Paľa a Dalibor Karvay.Na otváracom koncerte 17. septembra vo Veľkom evanjelickom kostole zaznejú piesne bigbítového klasika Mariána Vargu (1947 – 2017) v úpravách Vladislava Šarišského a cyklus úprav ľudových piesní Folk Songs klasika talianskej povojnovej hudobnej moderny Luciana Beria (1925 – 2003). Tieto dva svety spolu s poprednými slovenskými hudobníkmi prepojí charizmatická moravská diva Iva Bittová, ktorá s ľahkosťou prekračuje hranice žánrov i štýlov a jej koncert vo Veľkom evanjelickom kostole sľubuje výnimočný zážitok. Zaznie aj premiéra skladby Solo Cello for Jozef Lupták od Mariána Vargu.Aktuálny ročník festivalu svojím hlasom ozdobia aj speváčky – Eva Šušková, ktorá počas Bratislavskej noci komornej hudby (20. 9., design factory) uvedie premiéru skladby Ľuboša Bernátha Večný tmel bytia na texty Milana Rúfusa (in memoriam Ján Kuciak a Martina Kušnírová) a v programe Souvenir (23. 9., Veľký evanjelický kostol) sa predstaví v kvartete Il tramonto (Svitanie) od talianskeho skladateľa Ottorina Respighiho na poéziu veľkého anglického básnika Percyho Byssheho Shelleyho. Prvýkrát na festivale vystúpi talentovaná mezzosopranistka Alena Kropáčková, laureátka prestížnej medzinárodnej súťaže Hans Gabor Belvedere, ktorá uvedie Dve piesne op. 91 Johannesa Brahmsa so sprievodom renomovaného kanadského violistu Juana-Miguela Hernandeza.Dorota Nvotová a Jakub Ursiny nezdedili po svojich otcoch len muzikantský talent, ale aj magnetofónovú pásku a na nej sedemnásť skladieb inšpirovaných slávnym románom Romaina Rollanda. Nespravodlivo zabudnutá hudba nedokončeného muzikálu Peter a Lucia (libreto: Alta Vášová, texty piesní: Ján Štrasser) z pera Deža Ursinyho a Jara Filipa ožije na Konvergenciách 18. septembra v Novej Cvernovke vďaka Dorote Nvotovej, Jakubovi Ursinymu a skupine Talent Transport. Koncert bude spojený aj s krstom albumu.Informáciu pre TASR poskytol tím Konvergencie.