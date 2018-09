Adam Ďurica pripravuje nový album, dostal názov 30

Spevák Adam Ďurica, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Spevák Adam Ďurica, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. septembra (TASR) – Zmenil imidž, predstavil singel Jazero, v ktorom jednoznačne pritvrdil. Nový zvuk však Adam Ďurica definitívne potvrdil až novou skladbou Holubička, ktorú predstavil pred týždňom. Obe "ochutnávky" sú predzvesťou iného, ale najmä výnimočného albumu 30. Pre TASR to uviedla PR manažérka Ľuba Svatá. "Nerád hovorím o svojom súkromnom živote, ale musím priznať, že sa toho zmenilo celkom dosť. S Kikou sme už spolu síce dlho, ale manželstvo je trochu o niečom inom a mám pocit, že sme sa posunuli ešte o level vyššie. A tak si to spolu užívame," zdráhal sa prezradiť detaily Adam Ďurica. Na otázku, či možno v blízkom období očakávať aj prírastok do rodiny, s úsmevom odpovedal: "Viete, ja som teraz v očakávaní nového albumu."Za zmenu v Adamovej hudobnej tvorbe môže najmä spolupráca s talentovaným producentom Matejom Turcerom, ktorý je tiež známy z rockovej formácie From our hands. Títo dvaja hudobníci si spolu veľmi sadli a rozumejú si nielen po hudobnej stránke. Kým minulý rok sa Adam Ďurica sústredil na svoje koncertné turné Spolu Tour, počas ktorého navštívil všetky kúty Slovenska aj Českú republiku, tento rok sa už od skorej jari nesie v znamení príprav nového albumu. Keďže Adam v minulom roku oslávil tridsať rokov a má pocit, že v jeho živote aj v hudbe je pre neho tento rok prelomový, rozhodol sa tak nazvať aj svoj pripravovaný album 30. Dokonca stavil aj na zmenu imidžu, takže je ho čoraz častejšie vídať v koženej bunde a s pestovanou bradou.Od mladého muzikanta, ktorý spieval s mandolínou romantické piesne o láske, dospel v zrelého muža, ktorého piesne sú o živote i ťažších životných témach. Jeho tvorba nadobudla vážnosť a jeho aktuálne piesne majú úplne iný zvuk. Už 12. októbra sa Adam chystá vydať album 30, na ktorom budú aj piesne Jazero a Holubička. Okrem Mateja Turcera sa na ňom producentsky výrazným spôsobom podieľal aj Adam, ktorý je i výhradným autorom hudby.Bude na ňom 12 skladieb, na ktorých spolupracoval s renomovanými hudobníkmi, ako sú napríklad Marián Čekovský, Marcel Buntaj, Dano Šoltys, Jerguš Oravec či dueto s českou speváčkou Debbi. Pod texty sa okrem Vlada Krausza podpísali aj Sima Martausová, Rasťo Kopina, nováčik BuranoWski alebo aj sám autor albumu Adam Ďurica. Najväčším prekvapením je však textársky príspevok Stanislava Štepku, šéfa Radošinského naivného divadla."Celý album 30 pre mňa znamená obdobie, ktoré zachytáva veľa zmien v mojom osobnom živote. Tie sa, pochopiteľne, prejavili aj v mojej hudbe. Mateja Turcera som si vybral ako hlavného producenta albumu práve preto, aby som našiel môj nový 'sound' a aby moje ďalšie skladby dostali nový kabát. Musím povedať, že už teraz viem, že to bola tá najlepšia voľba, pretože s Matejom sme sa perfektne dopĺňali a mám silný pocit, že sme spolu urobili naozaj výnimočný album. Za seba môžem povedať, že to bola perfektná spolupráca," povedal Adam Ďurica.