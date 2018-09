Nové divadlo v Nitre pripravuje premiéru hry Čarodejnice

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Nitra 25. septembra (TASR) - Nové divadlo (ND) v Nitre pripravuje v sezóne 2018/2019 viaceré projekty. Po účasti na multižánrovom podujatí Záleská divadelná púť a Scénickej žatve v Martine začalo s prípravou inscenácie na motívy knihy Roalda Dahla Čarodejnice. Javiskovú adaptáciu príbehu realizuje režisér Ondrej Spišák.uviedla Veronika Gabčíková z ND.Na tom istom javisku sa v úvode svojej tretej divadelnej sezóny predstaví ND svojim divákom aj 26. septembra, kedy uvedie inscenáciu Slovensko v obrazoch.povedala Gabčíková.Ako pripomenula, ND sa pripravuje aj na viaceré zájazdové predstavenia. Na divadelnom festivale Sejdeme sa na Hanbálku v Malackách sa 3. októbra predstaví s najnovšou inscenáciou na motívy diela Františka Švantnera Slovensko v obrazoch.dodala Gabčíková.