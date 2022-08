Adam Ďurica vydáva videoklipy k skladbám Každý deň a Von

Adam Ďurica vydáva nové videoklipy k skladbám Každý deň a Von, uzatvára nimi kapitolu albumu Naše hriechy."Videoklipy sme natočili na skladby Každý deň a Von. A bude to taká pomyselná bodka za týmto albumom. I keď sme toto leto dosť koncertovali, podarilo sa nám na pár dní dostať do štúdia. Trochu si oddýchnuť od kolotoča cestovania, koncertov. Konečne sme sa s chalanmi stretli, v pokoji, keď sme sa mohli venovať hudbe a nahrávaniu. Začali sme pracovať na nových trackoch. Ale stále som cítil, že sme ešte nevyčerpali všetko, čo sme dali do albumu Naše hriechy, a tak sme s Lacom Rychtárikom urobili hneď dva videoklipy," hovorí Ďurica.Skladby Každý deň a Von tak uzatvárajú úspešnú kapitolu v jeho tvorbe, ktorú postupne zmapuje aj vo výberovke jeho hitov. Tá je pripravená na jeseň tohto roka."Nerád by som sa opakoval, ale ako som už veľakrát hovoril, s každým albumom alebo len piesňou prichádza nová kapitola, nová podoba či poloha, ktorá nás stále niekam posúva. A to je dobre, lebo zostávať pridlho na jednom mieste tiež nie je dobré. Takže na koniec septembra máme už naplánovaný nový singel," doplnil spevák.