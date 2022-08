Režisér filmu o Nepelovi:Svojim presahom bude medzištátne zrozumiteľný

Tvorcovia pripravovaného filmu o legendárnom krasokorčuliarovi tento týždeň oznámili, že Slovensko má nového Ondreja Nepelu. Vo filme, ktorý začnú nakrúcať budúci rok v novembri, si ho zahrá mladý slovenský herec Adam Kubala. "Z prvej zverejnenej fotografie z kamerových skúšok je zrejmé, že talentovaný mladík sa na Ondreja Nepelu veľmi podobá a ostáva len veriť, že rola fenomenálneho športovca bude preňho znamenať úspešný začiatok filmovej kariéry," uviedla Lucia Muráriková z distribučnej spoločnosti Bontonfilm.





Kubala si vo svojom prvom filme zahrá po boku Jany Nagyovej. Herečka známa z kultovej Arabely stvárni slávnu krasokorčuliarsku trénerku Hildu Múdru, ktorá Nepelu trénovala dlhých 15 rokov. Pre Nagyovú znamená táto rola splnenie detského sna. Na festivale v Karlových Varoch prezradila, že sa od detstva túžila stať krasokorčuliarkou. V rodnom Komárne však na tento šport nemala vhodné podmienky a po presťahovaní sa do Bratislavy už bola na profesionálnu dráhu krasokorčuliarky pristará."Môj detský sen sa mi však napokon splní. Nebudem hrať síce krasokorčuliarku, ale najpopulárnejšiu trénerku krasokorčuľovania nielen v bývalom Československu, ale aj vo Švajčiarsku či v Taliansku. A potom neverte na zázraky. A to ani nemám čarovný prsteň," uviedla Nagyová. Obsadenie do filmu o Nepelovi pre ňu znamená úspešné pokračovanie v znovurozbehnutej hereckej kariére. Od herectva si dala pauzu takmer na 30 rokov a len nedávno sa vrátila do filmového sveta. Diváci sa na ňu môžu tešiť ako na kráľovnú v rozprávke Jana Budařa Princ mamáčik, ktorá príde do slovenských kín koncom októbra.Zaujímavosťou je, že vo filme o Nepelovi môže byť premena Nagyovej na slávnu trénerku krasokorčuľovania maximálne autentická. Syn Hildy Múdrej, Pavol Múdry, totiž poskytol tvorcom na nakrúcanie oblečenie svojej zosnulej mamy.Drámu mladého muža, ktorý po rokoch reprezentácie socialistického Československa, chce svoju vlasť opustiť a byť slobodný, bez strachu, že odhalenie jeho sexuálnej orientácie z neho urobí devianta, bude nakrúcať režisér Jakub Červenka. Scenár filmu s pracovným názvom Nepela: Cesta za slobodou napísala Nina Morgenstein. "Chcel by som nakrútiť film, ktorý bude svojím presahom medzinárodne zrozumiteľný, ktorý sa neopiera o detailnú znalosť vtedajších čias, ale ktorý je vnútorne silný a svojím posolstvom má čo povedať aj ľuďom 21. storočia," hovorí Červenka, režisér a producent pripravovanej snímky.