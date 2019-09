Adam Mišík sa v novom singli spojil so známym raperom

Český spevák a herec Adam Mišík. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 19. septembra (TASR) - Adam Mišík sa na novom singli Proud spojil s raperom Dorianom. Videoklip má atmosféru rockových deväťdesiatych rokov. Po minuloročnom úspechu piesne V Tobě a temnotou nasiaknutom jarnom songu Démoni sa tentokrát Adam rozhodol nahliadnuť do rapového sveta. Prizval si aktuálne jedného z najúspešnejších mladých predstaviteľov tohto žánru v Čechách, rapera Doriana, spojeného s labelom Blakkwood, a spoločne napísali autentickú, až rockovo neuhladenú výpoveď o koncertnom živote na cestách. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.Víkendové jazdy z akcie na akciu, nad ránom končiace sa večierky aj občerstvovacie zastávky na benzínových pumpách sa stali témou energického singlu Proud. Adam Mišík a raper Dorian v ňom ukazujú na prvý pohľad atraktívny bežný život hudobných hviezd z menej trblietavej stránky.spieva v refréne Mišík.približuje spevák to, kde má novinka korene.V rovnakom duchu vznikol tiež videoklip, ktorý režíroval Ondřej Kudyn. Čiernobiely snímok berie divákov do nočného prostredia vypredaných klubov, natlačených telo na telo. Hudobníci sa tu ocitajú v úzkom kontakte s fanúšikmi, charakteristickom skôr pre divokú a pravidlami nespútanú rockovú kultúru.vysvetľuje Kudyn, jeden z momentálne najvyhľadávanejších režisérov videoklipov. „dodáva.