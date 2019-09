Film Casino.sk má za sebou slávnostnú premiéru, do kín dorazí o týždeň

Na premiére mnohé známe mená

Dve dejové línie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.9.2019 (Webnoviny.sk) - Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá sám. S týmto leitmotívom odštartoval film Casino.sk svoje prvé premietanie vo finálnej verzii. Slávnostnú premiéru si snímok režiséra Jána Sabola odkrútil pred zrakmi viac ako 800 hostí.Nechýbali medzi nimi viacerí hlavní protagonisti z filmu a osobnosti zo spoločenského života na Slovensku, ktorí si po premiére mohli naživo vyskúšať, ako sa vyhrávajú peniaze. Do kín sa film dostane presne o týždeň, 26. septembra 2019.Pracovnú premiéru mal film ešte v júni, počas Art Filmu v Košiciach, ktorá bola ešte upravovaná do finálnej podoby. Tá bola predstavená v stredu 18. septembra počas oficiálnej slávnostnej premiéry. Svoje výkony si prvýkrát nenechali, okrem takmer celého tímu spoza kamery, ujsť ani herci Vica Kerekes, Marek Majeský, Jana Majeská, Igor Rattaj, Ondrej Habiňák, Lukáš Dóza, Henriett Novak či Natália Častková.„Hráčsky svet a aj moja postava v sebe živí nedôveru, rovnako aj politicky zameraná dejová línia. Keď som film videla, opäť som si uvedomila, ako veľmi mám rada svoj život a ako veľmi podstatné je pre mňa veriť a byť otvorená novým veciam bez strachu či spomínanej nedôvery. Tie životy vo filme sú mi veľmi vzdialené a pre mňa v reálnom živote nepredstaviteľné,“ opísala svoje prvé dojmy Vica Kerekes.Okrem spomínaných hercov si v Casino.sk zahrali aj ďalšie slovenské a české herecké hviezdy ako Roman Luknár, Richard Stanke, Pavel Kříž, Tereza Brodská, Marek Geišberg, Zuzana Kanócz, Lucia Hurajová, Michal Šoltész a Ľubomír Paulovič.Vo vedľajších úlohách sa vo filme predstavil tiež jeden z najlepších tanečníkov baletu svojej generácie Vladimír Malakhov či profesionálny kickboxer Tomáš Možný.V Casino.sk sa tiež objavila hudba rapera Majselfa , kapiel Chinaski a Noc a deň, speváčky M.U.S., ale tiež duet Lukáša Adamca a českej speváčky Anny K, ktoré vznikli špeciálne pre tento snímok.Možnosť vidieť film medzi prvými si nenechali ujsť ani herečky Mária Kráľovičová, Zuzana Haasová, herec Oliver Oswald, moderátorka Jasmína Alagič a mnohí ďalší.Film sa nakrúcal najmä v Košiciach, ale aj v Bratislave, Prahe, na Domaši a v kaštieli v Hermanovciach. Dve dejové línie sa viažu najmä ku svetu pokeru, ale silná je aj politická linka, ktorá nápadne pripomína udalosti na Slovensku, ktoré sa udiali v priebehu posledného roka a pol. Scenár bol však napísaný ešte dávnejšie.„Písal sa pred dvoma rokmi, dávno pred udalosťami, ktoré sa neskôr odohrali v spoločnosti. Jednoducho, niektoré situácie, ktoré sa zobrazujú vo filme a pripomínajú realitu, sú dielom náhody. Keď sa stala tragédia s Jánom Kuciakom, tušili sme, že mnohí si budú spájať Marka Geišberga práve s Jánom Kuciakom. To sa nám aj potvrdilo, tí čo film videli, začali aj k ostatným hercom priraďovať postavy z politiky alebo biznisu. My sme však nechceli točiť film o žiadnej politickej strane alebo politikovi, tento film je o morálke, o univerzálnych hodnotách a nie o konkrétnych ľuďoch,“ objasnil paralelu medzi filmom a skutočnosťou režisér Ján Sabol, ktorý je zároveň spoluautorom scenára.„Všetkých pozývame do kina, aby si urobili vlastný názor. Keď sme robili Casino.sk, povedal som si, že keď sa nájde aspoň zopár tých, ktorí sa po jeho zhliadnutí zamyslia nad tým, čo videli, tak to všetko malo svoj zmysel,“ dodal Sabol.