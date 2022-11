Adam Ružička strelil svoj piaty gól v aktuálnej sezóne NHL, na víťazstvo Calgary Flames to však nestačilo

Kouč "diablov" má iné starosti

Tréner „plameňov“ Darryl Sutter si uvedomuje, že je to veľmi málo.

povedal 64-ročný kouč.

Tatar ani Fehérváry nebodovali

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička sa strelecky presadil v sobotňajšom zápase zámorskej NHL 2022/2023 medzi Carolinou Hurricanes Hosťom však zásah 23-ročného Bratislavčana napokon nestačil na bodový zisk, keďže prehrali 2:3. Ružička sa strelecky presadil v 19. minúte duelu, keď v presilovke doťukol do bránky odrazenú strelu Michaela Stonea.V tejto sezóne NHL nazbieral Ružička v 11 dueloch päť gólov a štyri asistencie. V uplynulom ročníku profiligy zaznamenal taktiež päť presných zásahov, potreboval však na ne o 17 stretnutí viac.Calgary v ostatných troch vystúpeniach zakaždým prehralo a doterajších 21 zápasoch získalo rovnaký počet bodov.„Určite chceme mať na konte viac bodov ako odohratých zápasov,“Jeho trénerský kolega z New Jersey Devils Lindy Ruff má v tejto sezóne príjemnejšie starosti.„Diabli“ si v sobotňajšom stretnutí poradili na domácom ľade s Washingtonom Capitals vysoko 5:1, pričom Ruff dosiahol jubilejné 800. víťazstvo v trénerskej kariére v NHL. Stal sa iba piatym koučom v profilige, ktorý dosiahol tento míľnik.„Znamená to, že už som v tomto kolotoči dlho. Musíte urobiť veľa správnych vecí a mať dobré mužstvá. Tie majú zásluhu na tom, že sa mi také niečo podarilo,“ povedal Ruff, ktorý zaznamenal 571 triumfov na striedačke Buffala Sabres , 165 počas pôsobenia v Dallase Stars a 64 v súčasnom pôsobisku v New Jersey.V dueli medzi Devils a Capitals sa na ľade stretli i dvaja slovenskí reprezentanti - domáci útočník Tomáš Tatar a hosťujúci obranca Martin Fehérváry . Ani jeden z nich sa však nezapísal do kanadského bodovania.