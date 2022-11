MS vo futbale 2022: Messi zavelil, Argentína odvrátila blamáž

Druhá Argentína má na konte tri body rovnako ako Saudská Arábia, Mexiko je posledné s jedným. Na čele je štvorbodové Poľsko. Argentína sa v záverečnom skupinovom zápase stretne v stredu o 20.00 h s Poľskom, Mexiko nastúpi v rovnakom čase proti Saudskej Arábii.

"Albiceleste" tak v súboji s Mexikom neprehrali už jedenásť duelov za sebou od roku 2004 a zdolali ho vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch na MS (1930, 2006, 2010, 2022). Mexiko neskórovalo v štyroch dueloch v sérii na svetových šampionátoch.

Andres Guardado nastúpil v základnej zostave Mexika a stal sa tak šiestym hráčom v histórii, ktorý si zahral na piatich majstrovstvách sveta. Pripojil sa ku krajanom Antoniovi Carbajalovi a Rafaelovi Márquezovi, okrem nich štartovali na piatich turnajoch aj Nemec Lothar Matthäus a Argentínčan Lionel Messi s Portugalčanom Cristianom Ronaldom.

Argentína - Mexiko 2:0 (0:0)

Góly: 64. Messi, 87. Fernandez,

ŽK: Montiel - Araujo, Gutierrez, Herrera, Alvarado. Rozhodovali: Orsato - Carbone, Giallatini (všetcu Tal.), 88.966 divákov.

Argentína: E. Martinez - Montiel (63. Molina), Otamendi, Li. Martinez, Acuna - di Maria (69. Romero), de Paul, Rodriguez (57. Fernandez), Mac Allister (69. Palacios), - Messi, La. Martinez (63. Alvarez)

Mexiko: Ochoa - Alvarez (66. Antuna), Araujo, Montes, Moreno, Gallardo - Chavez, Guardado (42. Gutierrez), Herrera - Lozano (73. Alvarado), Vega (66. Jimenez)

Argentínsky tréner Scaloni dal oproti predchádzajúcemu duelu do základu stopéra Li. Martineza a urobil ďalšie štyri zmeny. Na krajoch obrany nastúpili Acuna a Montiel a v strede poľa Mac Allister s Rodriguezom. Kouč Mexika Martino poslal oproti Poľsku do hry kapitána Guardada a bekov Arauja a Alvareza.

Mexičania nastúpili v rozostavení 5-3-2 s vysokým pressingom a v prvom polčase sa im darilo brzdiť ofenzívne snahy súpera. Argentínčania sa nedokázali vôbec presadiť, ani ich súperi vpredu veľa vody nenamútili a tak diváci na štadióne Lusail videli v úvodnej polhodine len jednu nepresnú strelu Mexika. Ani ďalšie minúty nepriniesli šance, len Messiho prudký center priamo na bránku, ktorý vyboxoval Ochoa. Argentínčania boli smerom dopredu bezradní, chýbala výstavba útoku a prekvapivé riešenia, ktoré by prerazili mexický blok. Úplne vypojený bol hviezdy Messi. V 41. minúte hlavičkoval La. Martinez v šestnástke vysoko nad. Mexický rekordér v počte zápasov Guardado vydržal na ihrisku do 42. minúty, keď ho vystriedal Gutierrez. Nového hráča ihneď po príchode na ihrisko fauloval Montiel a z následného priameho kopu takmer rozvlnil sieť Vega, no jeho pokus chytil E. Martinez.

Ani jeden tréner nepristúpil počas prestávky k striedaniu. Argentína mala v 51. minúte priamy kop z dobej pozície, ale ten poslal Messi vysoko nad. Následný prienik di Mariu po pravej strane a prihrávka do vápna sa strelou neskončili. Mexičania pokračovali v defenzívnom bloku a prakticky sa nepúšťali do útoku. Ten nechali len na Lozana s Vegom, ktorí sa snažili hroziť z brejkov. Nerozhodné skóre sa zmenilo z ničoho nič v 64. minúte. Messi prvýkrát v zápase zostal nepokrytý, osem metrov pred šestnástkou si spracoval prihrávku od di Mariu a presnou strelou po zemi k pravej žrdi, na ktorú nedočiahol Ochoa, poslal Argentínu do vedenia - 1:0. Mexiko zmenilo rozostavenie na 4-4-2 a oboch útočníkov nahradili Jimenez a Alvarado. Zmeny však veľký osoh nepriniesli a Mexičania si nedokázali vypracovať žiadne väčšie šance. Argentína sa v záverečných minútach sústredila na defenzívu a nepodnikala žiadne odvážne útoky. Jej víťazstvo definitívne spečatil v 87. minúte Fernandez, ktorý sa presadil peknou strelou po na krátko zahranom rohu. Na gól mu prihral Messi.

Vyjadrenia po zápase:

Lionel Messi, kapitán Argentíny: "Nebol to z našej strany ideálny výkon, ale vyhrali sme a to si veľmi ceníme. Bol to pre nás náročný duel, sami sme si to komplikovali. Najmä v prvom polčase nám chýbal lepší pohyb a situácie sme neriešili správne."