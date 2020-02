Adam Žampa nepostúpil do vyraďovacej časti paralelného obrovského slalomu v Chamonix

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Adam Žampa dosiahol 34. najlepší čas v kvalifikácii paralelného obrovského slalomu v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo francúzskom stredisku Chamonix. Tesne tak nepostúpil do vyraďovacej časti s 32 najrýchlejšími pretekármi, ktorá sa začne o 13.15 h.Žampa v súčte oboch kvalifikačných kôl dosiahol čas 42,32 s, na 1. miesto Taliana Giovanniho Borsottiho stratil 1,08 s. Od najbližšej postupovej 32. priečky ho delila jedna desatina sekundy.Po zvládnutej prvej jazde figuroval na 12. priečke s mankom 32 stotín sekundy, druhý pokus sa mu však nevydaril a k doterajším dvanástim bodom nepridá ďalšie do hodnotenia Svetového pohára 2019/2020.V tejto sezóne SP mužov v zjazdovom lyžovaní sa malý glóbus prvýkrát udeľuje aj v paralelnom obrovskom slalome, a to za sumár výsledkov z dvoch podujatí. Prvý z nich vyhral 23. decembra v talianskej Alta Badii Nór Rasmus Windingstad.