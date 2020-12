Adam Žampa prerušil súťažnú sezónu, trápi boľavý chrbát.

Slovenský lyžiar Adam Žampa pre pretrvávajúce bolesti chrbta prerušil súťažnú sezónu. Okrem pondelkového slalomu Svetového pohára v Alta Badii vynechá aj utorkový večerný slalom v Madonne di Campiglio, takže v tomto kalendárnom roku sa už na svahoch neobjaví.





Adama Žampu, ktorému v nedeľňajšom obrovskom slalome v Alta Badii unikol postup do 2. kola o sedem stotín sekundy, trápi chrbát už dlhší čas. V najbližšom období podstúpi vyšetrenie magnetickou rezonanciou. "Verím, že ukáže príčinu mojej bolesti. Tá bola v nedeľu až príliš veľká, pretekal som na tabletkách proti bolesti. Aj preto vynechám pondelkový slalom a aj slalom v Madonne di Campiglio," napísal na Facebooku. "V dnešnej vyrovnanej svetovej konkurencii musí byť človek stopercentne zdravotne fit, keď chce držať krok s najlepšími."Tridsaťročný Žampa absolvoval v tomto ročníku štyri obrovské slalomy SP, nebodoval iba raz. Životné výsledky dosiahol v talianskom stredisku Santa Caterina Valfurva, kde skončil v dvoch "obrákoch" na siedmom a ôsmom mieste. V tohtosezónnej ľadovcovej ouvertúre v Söldene bodoval za 28. priečku. Okrem toho štartoval aj v paralelnom obrovskom slalome v rakúskom Lech-Zürs, kde však nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže. Do kolotoča SP by sa mohol vrátiť 6. januára, keď je na programe slalom v Záhrebe.