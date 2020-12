Za pľuvanec do súperovej tváre odobratie platu. Thuram sa ospravedlnil, ale zrejme ho čaká i ďalší trest

Thuram sa ospravedlnil na sociálnej sieti

Okamžité odobratie mesačného platu

Futbalista sa zrejme nevyhne ani ďalšiemu trestu

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Krídelník Borussie Mönchengladbach Marcus Thuram sa ospravedlnil za pľuvanec do tváre súpera počas sobotňajšieho zápasu 13. kola I. bundesligy. Thuram opľul rakúskeho obrancu Hoffenheimu Stefana Poscha počas vzájomnej konfrontácie v 79. min zápasu a bez diskusií videl červenú kartu.Stalo sa to za stavu 1:1 a Mönchengladbach napokon v oslabení dostal aj druhý gól a zo zápasu vyšiel bodovo naprázdno. Marcus Thuram je syn niekdajšieho skvelého francúzskeho reprezentanta Liliana Thurama, ktorý vybojoval počas kariéry titul majstra sveta (1998) aj Európy (2000)."Dnes sa stalo niečo, čo nie je v mojej povahe a nikdy sa to nesmelo stať. Reagoval som na protivníka nesprávnym spôsobom. Čo sa stalo, bola náhoda a nie úmysel," kajal sa 23-ročný Marcus Thuram na Instagrame."Ospravedlňujem sa všetkým - Stefanovi Poschovi, mojim súperom, spoluhráčom, rodine a všetkým, ktorí videli moju reakciu. Samozrejme, akceptujem všetky dôsledky môjho správania," dodal Thuram.Klub takmer okamžite potrestal Thurama odobratím jedného celého mesačného platu, ktorý poputuje na sociálne účely."Poznáme Marcusa a jeho rodičovské a rodinné zázemie už takmer dva roky a nič z toho sa nehodí k tomu, čo včera urobil," uviedol športový riaditeľ Borussie Mönchengladbach Max Eberl.Thuram sa pravdepodobne nevyhne ani ďalšiemu trestu a po novom roku nútene vynechá možno aj niekoľko mesiacov. Podľa pravidiel Nemeckého futbalového zväzu by mala absencia hráča na súťažnom trávniku trvať minimálne šesť zápasov."V prípade závažného zneužitia právomocí v našom športe je potrebné vysloviť zákaz na všetkých súťažných úrovniach DFB a aj v priateľských zápasoch. Borussia Mönchengladbach by nemala očakávať, že ich útočník bude nasadený v utorok v pohárovom zápase proti SV Elversberg," zverejnil portál športového denníka Kicker.M'Gladbach je aktuálne na ôsmom mieste tabuľky I. bundesligy a bude mať čo robiť, aby si na budúci rok opäť zahral v Lige majstrov ako v aktuálnej sezóne. Pri sobotnej prehre s Hoffenheimom bol iba medzi náhradníkmi slovenský reprezentant László Bénes.