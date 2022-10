Adam Žampa sa predstaví v druhom kole obrovského slalomu v Söldene

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa usadil na čele po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára. V rakúskom Söldene viedol o 41 stotín sekundy pred Nórom Lucasom Braathenom, na tretej priečke figuroval Slovinec Žan Kranjec s odstupom 0,69 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa zaostal o 1,86 s a priebežne bol na 19. mieste. Do 2. kola nepostúpil jeho brat Andreas, so stratou 3,78 s skončil na 54. priečke.





Dvadsaťpäťročný Odermatt získal v uplynulej zime veľký glóbus za celkové prvenstvo v prestížnom seriáli aj malú sezónnu trofej za hodnotenie obrovského slalomu a v ľadovcovej ouvertúre rázne vykročil za obhajobou. Precízne zvládol najmä najstrmšiu pasáž, v ktorej plynule prešiel zavreté bránky a do záverečnej rovinatejšej časti si vďaka tomu priviezol vysokú rýchlosť. V zjazdárskom postoji medzi poslednými bránkami ešte zvýraznil svoj náskok. Ako-tak sa k nemu priblížili Braathen s Kranjecom, manko ďalších pretekárov sa začínalo nad ôsmimi desatinami sekundy.Adam Žampa sa vydal na trať so štartovým číslom 26. Za prvým medzičasom v nájazde do strminy sa dopustil veľkej chyby, ktorá ho stála drahocenný čas. Dokázal ju však skorigovať a nabral späť rýchlosť, dolnú pasáž zašiel výborne a s prehľadom sa prebojoval do 2. kola (13.00 h). "Čakal som, že bude trochu viac rozbitý sneh, ale je to naozaj veľmi dobre pripravené na to, aké je teplo a aká zlá trať bola včera. Stavba trate bola veľmi dobrá, nečakal som, že bude až taká rovná. Ja som to do strminy napálil až veľmi rovno. Tam prišla chyba, ktorá mi rozhodila lyže. A to ma ešte viac namotivovalo, aby som išiel spodnú časť ešte viac rovno. Mal som veľmi dobrý pocit, išlo sa mi fajn. V druhom kole sa budem snažiť ísť úplne naplno," povedal Adam Žampa. Jeho mladší brat Andreas so 46-kou nabral už výraznejšie manko a v prvých pretekoch sezóny nezabodoval.