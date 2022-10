NHL: Slafkovský má údajne zranené zápästie, Černák by mal v LA hrať

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský vynechal pre zranenie hornej časti tela nočný zápas NHL, v ktorom jeho Montreal Canadiens prehral s Dallasom Stars 2:5. Kanadský klub zranenie bližšie nešpecifikoval, informoval len, že sa bude jeho zdravotný stav posudzovať na dennej báze. Jeden zo Slafkovského spoluhráčov sa však po zápase preriekol a prezradil, že by malo ísť o zranenie zápästia.





Novinárom to po zápase, v ktorom strelil svoj prvý gól v NHL a pridal aj asistenciu, povedal obranca Arber Xhekaj. Kanadský hokejista s albánsko-českými koreňmi, ktorý je dobrý priateľ Slafkovského, dodal, že by to nemalo byť vážne zranenie.Prvý muž tohtoročného draftu Slafkovský zatiaľ v NHL odohral päť zápasov, v tom poslednom si proti Arizone Coyotes otvoril strelecký účet v profilige. Canadiens odohrajú najbližší zápas v noci na stredu doma proti Minnesote Wild a nie je jasné, či sa v ňom mladý slovenský krídelník vráti do zostavy.V noci na nedeľu nehral ani obranca Tampy Bay Erik Černák, ktorý nebol pri domácom víťazstve "bleskov" 5:3 nad New Yorkom Islanders. Vedenie Lightning informovalo, že slovenský hokejista má zranenie hornej časti tela, ktoré sa posudzuje na dennej báze. Podľa trénera Jona Coopera by sa mohol Černák do zostavy "Bolts" vrátiť už v najbližšom zápase v noci na stredu na ľade Los Angeles Kings. Černák nedohral predchádzajúci duel proti Floride, v tejto sezóne nastúpil na päť zápasov bez bodového zisku.Najdlhšie čakanie na kanadský bod od začiatku sezóny v kariére NHL prežíva útočník Tomáš Tatar. Jeho New Jersey Devils síce zdolali San Jose 2:1 a vyhrali tretí zápas za sebou, slovenský krídelník však nebodoval ani v piatom zápase. V úvode ročníka 2013/2014 si prvý kanadský bod ako hráč Detroitu Red Wings pripísal práve vo svojom piatom vystúpení. Tatar počas takmer 15 minút na ľade zaznamenal tri strely na bránku Sharks.Martin Fehérváry pomohol Washingtonu k víťazstvu 4:3 nad Los Angeles. Dvadsaťtriročný obranca strávil na ľade viac ako 19 minút a zaznamenal päť hitov. V tejto štatistike je na piatom mieste celej NHL (25 hitov). Na čele figuruje útočník Edmontonu Evander Kane (28), druhý je kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin (27), tretie a štvrté miesto s 26 hitmi si delia Xhekaj (Montreal) a Tanner Jeannot (Nashville).