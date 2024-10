Adam Žampa stojí na prahu 14. sezóny vo Svetovom pohári. Nemám čo stratiť a môžem len prekvapiť, povedal

Zranenie kolena

26.10.2024 (SITA.sk) - Je to už dvanásť rokov, čo Adam Žampa šokoval zjazdársku elitu 9. miestom v úvodných pretekoch sezóny - obrovskom slalome v rakúskom Söldene. Odvtedy najstarší z bratov Žampovcov bodoval v tradičnej ouvertúre sezóny ešte štyri razy, hoci výsledok s umiestnením v elitnej desiatke už nezopakoval.Tento rok sa na obávanej ľadovej hore nad Söldenom predstaví po jedenásty raz. Situáciu však bude mať sťaženú vyšším štartovným číslom, keďže druhú polovicu minulej sezóny vynechal, rovnako ako Petra Vlhová , pre zranenie kolena.Už 34-ročný Adam Žampa v minulej sezóne absolvoval len štvoro pretekov bez bodovaného umiestnenia. Potom si v závere januára ako predjazdec poranil koleno na pretekoch SP žien v Jasnej. Na operáciu nemusel ísť, ale sezónu musel predčasne „zabaliť".„Som veľmi rád, že koleno drží a nebolí. Samozrejme, ak to na tréningu nejako extrémne preženiem, tak ho jemne cítim, ale na to, čo s ním bolo a na to, v akom bolo stave, je takmer stopercentné. Teraz je to už len o tom, že nesmiem poľaviť v kondičnom tréningu, ktorý máme s fyzioterapeutom. Verím, že koleno bude naďalej držať a budeme robiť všetko pre to, aby to tak bolo aj počas celej sezóny,“ vyjadril sa Adam Žampa pre denník Šport.Na rodáka z Kežmarku čaká už štrnásta sezóna v lyžiarskom proficirkuse. Na margo svojich ambícií, keď začína prakticky od nuly, úprimne podotkol: „Síce toto nebolo moje prvé zranenie v kariére, no musím povedať, že som mal v septembri 34 rokov a už tých štrnásť rokov vo ,sveťáku’ cítim. Snažím sa to však vnímať skôr z pozitívnej stránky. Všetko to, čo sa doteraz stalo, beriem skôr ako výhodu, pretože ak by sa to nestalo, nebol by som dnes tam, kde som.“Piaty najlepší superkombinátor zo ZOH 2014 v Soči ešte dodal, že chce atakovať najlepšiu tridsiatku. „Vraciam sa po zranení a budem mať vyššie štartové číslo, pretože v našom športe, ak nemáte vyjazdené body pred zranením, tak vám rebríčkové postavenie hneď padne. Bude pre mňa výzva atakovať postupovú tridsiatku zozadu, ale na druhej strane nemám čo stratiť a môžem len prekvapiť,“ dodal Adam Žampa.Na súťažných svahoch mu bude tradične robiť spoločnosť jeho o tri roky mladší brat Andreas , ktorý počas spoločnej prípravy na Novom Zélande obsadil v obrovskom slalome v stredisku Coronet Peak štvrté miesto.„Myslím si, že som na sezónu dobre pripravený. Tento výsledok mi dodal veľké sebavedomie, pretože som mal po minulej zime problém so zranením členka spred dvoch rokov. Pri dlhšom oddychu mi to trochu stuhlo a prvé dni na lyžiach ma to ťahalo, bolelo. Všetko sme však behom jedného týždňa vyriešili fyzioterapiou. V pretekoch som si potvrdil, že je to dobré,“ vysvetlil 31-ročný Andreas Žampa.Žampovci sa vydajú na trať 1. kola obrovského slalomu v nedeľu o 10.00 h. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších sa začne o 13.00 h. V sobotnom obrovskom slalome žien pri neúčasti Petry Vlhovej bude Slovensko zastupovať Rebeka Jančová.