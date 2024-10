Sölden 2024: Federica Brignoneová vyhrala úvodné preteky novej sezóny Svetového pohára. Mikaela Shiffrinová skončila piata

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová vyhrala úvodnú súťaž novej sezóny Svetového pohára. V sobotnom obrovskom slalome v rakúskom Söldene zaútočila z tretej pozície po 1. kole a triumfovala s náskokom 17 stotín pred Novozélanďankou Alice Robinsonovou. Tretia skončila domáca Julia Scheibová (+1,08). Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá viedla po úvodnom kole, sa prepadla na konečnú piatu priečku. Jediná slovenská zástupkyňa Rebeka Jančová nedokončila prvé kolo.



Tridsaťštyriročná Brignoneová slávila 28. triumf v kariére, z toho trinásty v "obráku". Na ľadovci Rettenbach vyhrala druhýkrát po prvenstve v roku 2015. "Je to úžasný štart do sezóny. Vôbec som to nečakala, je to niečo neskutočné. Musím však na sebe ešte tvrdo pracovať, lebo ostatné dievčatá boli veľmi rýchle," povedala Brignoneová v prvom rozhovore pre televíziu FIS.



Štart sezóny bol bez Slovenky Petry Vlhovej, ktorá ešte naberá kondíciu po operácii kolena a návrat na súťažné svahy plánuje až v decembri. V Söldene sa nepredstavila ani vlaňajšia víťazka Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, obhajkyňa veľkého i malého glóbusu bojovala uplynulé týždne s chrípkou a problémami s kolenom a po prehliadke trate sa rozhodla z pretekov odhlásiť.

Shiffrinová otvorila tradičnú ľadovcovú ouvertúru so štartovým číslom jeden, predviedla plynulú jazdu bez výrazného zaváhania a usadila sa na čele po 1. kole. Ďalšie favoritky síce išli agresívnejšie, ale na rozdiel od Shiffrinovej sa nevyhli chybám a najmä v strmej strednej časti na Američanku stratili. Robinsonová išla aktívnejšie a na prvých medzičasoch viedla, v druhej polovici trate však zaostala a v cieli mala manko 22 stotín. Tretia bola Brignoneová (+0,40), ktorá doplatila na chybu v hornej pasáži. Jančová sa so štartovým číslom 57 pustila na trať odvážne, po úvodnom medzičase jej však v ostrej pravotočivej zákrute vypla vonkajšia lyža a nasledoval pád, ktorý zmaril jej snahy.



V 2. kole sa na zatvorenejšom kurze darilo Scheibovej, ktorá poskočila z 14. pozície až na pódium. Najlepšiu druhú jazdu však predviedla Američanka Katie Hensienová, katapultovala ju z 17. na konečné štvrté miesto. Trať sa postupne spomaľovala a priebežne vedúcu Scheibovú nedokázali prekonať viaceré favoritky. Podarilo sa to až Brignoneovej, ktorá predviedla dynamickú jazdu, vyhla sa chybám a ujala sa vedenia o vyše sekundu. Robinsonová na ňu nestačila, ale udržala si pódiové umiestenie. Brignoneová nakoniec mohla oslavovať, lebo Shiffrinová zašla profesorskú jazdu bez iskry, postupne strácala zo svojho náskoku a nakoniec zaostala prekvapujúco až o 1,21 sekundy. Najúspešnejšia zjazdárka histórie si tak na svoj 98. triumf kariéry musí ešte počkať. V nedeľu sa v Söldene predstavia aj muži, ženy čaká najbližšie 16. novembra slalom vo fínskom Levi.

výsledky obrovského slalomu SP žien v Söldene:



1. Federica Brignoneová (Tal.) 2:16,05 min., 2. Alice Robinsonová (N.Zél.) +0,17 s, 3. Julia Scheibová (Rak.) +1,08, 4. Katie Hensienová +1,11, 5. Mikaela Shiffrinová (obe USA) +1,21, 6. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,38, 7. Nina O'Brienová (USA) +1,43, 8. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,49, 9. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +1,54, 10. Lena Dürrová (Nem.) +1,56, ..., Rebeka JANČOVÁ (SR) nedokončila 1. kolo



celkové poradie SP (po prvej z 37 súťaží): 1. Brignoneová 100, 2. Robinsonová 80, 3. Scheibová 60, 4. Hensienová 50, 5. Shiffrinová 45, 6. Stjernesundová 40



poradie v obr. slalome (1 z 10): 1. Brignoneová 100, 2. Robinsonová 80, 3. Scheibová 60, 4. Hensienová 50, 5. Shiffrinová 45, 6. Stjernesundová 40

Správu aktualizujeme