Adamčove podmienky vo väzbe porušili jeho ľudské práva, Európsky súd mu priznal odškodné 20-tisíc eur

Okresný súd v Banskej Bystrici v marci tohto roku v obnovenom konaní opäť uznal obžalovaného Branislava Adamča vinným z vraždy podnikateľa Mariána Karcela z roku 2000. Súd upustil od uloženia súhrnného trestu, lebo usúdil, že trest väzenia na 24 rokov uložený obžalovanému v septembri 2022 za členstvo v zločineckej skupine a ďalšiu vraždu Arpáda Nistora z roku 2004 je dostatočný.

12.12.2024 (SITA.sk) - Európsky súd pre ľudské práva priznal odsúdenému Branislavovi Adamčovi čiastku 20 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 3 500 eur na pokrytie nákladov v súvislosti dôkladnými osobnými prehliadkami, ktoré absolvoval v priebehu výkonu trestu.Ako ďalej informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR , Adamčo v sťažnosti ESĽP argumentoval, že prehliadkam bol podrobovaný napriek tomu, že počas mnohých rokov neboli u neho nájdené žiadne zakázané predmety.Ďalšou jeho sťažnosťou bolo porušenie práva na rešpektovanie súkromného života a korešpondencie v súvislosti s kontrolou dokumentov medzi ním a jeho advokátmi. Sťažovateľ poukazoval aj na okolnosti, ktoré nastali 22. júla 2021, keď počas prestávky na súdnom pojednávaní nebolo možné použiť toaletu, pretože mal spútané ruky.„ESĽP konštatoval, že vykonávanie dôkladných prehliadok v prípade sťažovateľa predstavovalo ponižujúce zaobchádzanie, čím došlo k porušeniu práva na ochranu pred zlým zaobchádzaním podľa článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Pokiaľ ide o vykonávanie dôkladných osobných prehliadok, ESĽP poznamenal, že síce neprehliada závažnosť a povahu trestných činov, za ktoré je sťažovateľ odsúdený, treba ich však posudzovať v súvislosti s jeho ďalším správaním vo väzení," uviedol rezort spravodlivosti s tým, že podľa ESĽP bol sťažovateľ počas dlhého obdobia napriek iným bezpečnostným opatreniam systematicky podrobovaný dôkladným osobným prehliadkam, pričom na to neexistovali presvedčivé bezpečnostné dôvody.Rovnako súd konštatoval aj porušenie jeho práva na rešpektovanie súkromného života, keďže kontrola jeho dokumentov počas stretnutí s advokátmi nebola nevyhnutná a chýbali záruky ochrany práv sťažovateľa, čo viedlo k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného života podľa článku 8 Dohovoru.ESĽP však podľa ministerstva nezistil, že by bolo zaobchádzanie počas súdneho pojednávania dňa 22. júla 2021 nezlučiteľné so zákazom zlého zaobchádzania, keďže nešlo o použitie sily ani neboli zistené zdravotné problémy.„Súd uznal, že opatrenie, aj keď nebolo ideálne, malo bezpečnostný účel a neviedlo k poníženiu alebo spôsobeniu fyzických či psychických následkov," uviedlo ministerstvo spravodlivosti.