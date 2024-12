Pellegrini na ITAPA AI: Cieľom je, aby sa Slovensko dostalo na mapu Európy v oblasti implementácie umelej inteligencie

SVET AKO HO POZNÁME, SA ZMENÍ

12.12.2024 (SITA.sk) - Slovensko má všetky predpoklady na to, aby sa stalo regionálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie (AI). Sme totiž menšia krajina, ktorá je na "testovanie" najmodernejších technológií najvhodnejšia. U nás veľké korporácie – banky či telekomunikační operátori, zväčša testujú, či technológia má šancu uspieť. Aj preto napríklad dnes patríme medzi krajiny s najrýchlejším mobilným internetom v Európe. Rovnakú šancu teraz máme s umelou inteligenciou. "Slovensko je ideálnou krajinou na testovanie AI – máme odborníkov, technológie a optimálnu veľkosť pre pilotné projekty. Ak teraz správne nastavíme pravidlá, môžeme byť lídrom v regióne a ukázať svetu, že sme pripravení na technologickú budúcnosť," vyhlásil na konferencii ITAPA prezident SR Peter Pellegrini. "Štát musí byť aktívny, investovať a vytvárať priestor na zavádzanie týchto technológií."AI je game-changer, ktorý už dnes mení svet okolo nás. Prezident SR na konferencii ITAPA AI vyzval v tomto smere na úpravu legislatívy tak, aby nám AI mohla zefektívňovať prácu. To znamená, že napríklad namiesto dvoch lekárov bude stačiť, ak výsledok posúdi jeden lekár a AI. Faktom totiž je, že AI už dnes pomáha analyzovať dáta z CT, MR či röntgenov s presnosťou, ktorú ľudské oko nezvládne. Dokáže tiež zefektívniť aj prácu štátnych úradníkov, a to napríklad tak, že spracuje agendu a úradník ju už len skontroluje a podpíše. Slovensko má na to, aby využilo túto technológiu na zlepšenie fungovania krajiny - od zdravotníctva až po štátnu správu a kontrolu štátnych výdavkov. Prezident však upozorňuje, že rozvoj AI musí byť sprevádzaný jasnými pravidlami. "Nemôžeme zopakovať chyby zo sociálnych sietí, kde anonymita otvorila dvere hejtom a zneužívaniu. Pravidlá musíme nastaviť hneď na začiatku – bezpečne a rozumne, aby podporovali inováciu, no zároveň chránili pred rizikami," zdôraznil Peter Pellegrini.Umelú inteligenciu mnohí odborníci na ITAPA AI označili ako parťáka, ktorý nám pomáha posúvať hranice. "Môže byť naším stážistom, učiteľom aj koučom. AI tu nie je na to, aby nás nahradila, ale aby nás podporila a posunula ďalej. Umožňuje nám pracovať efektívnejšie a robiť viac s menšou námahou," vyhlásila Kateřina Švidrnochová, konzultantka a lektorka digitálnych zručností z Masarykovej univerzity v BrneTá okrem iného vedie aj iniciatívu AI deťom, v rámci ktorej len za prvý polrok 2024 preškolili viac ako desaťtisíc slovenských a českých učiteľov, ako im vie AI zjednodušiť prácu, prípravu na hodiny či administratívu. Snažia sa robiť osvetu aj skeptickým rodičom, ktorí neveria AI. Tvrdí, že AI by sa nemala zakazovať, či regulovať. Zastáva názor, že vďaka AI už tradičné školstvo nebude existovať. "Ja to skôr vidím tak, že to, čo robíme teraz, bude za 50 rokov vyzerať úplne inak. AI nenahradí ľudí, ale zvýši efektivitu a skôr povedie k tvorbe nových pracovných miest," vyjadril sa Anton Giertli, senior solution architekt vo firme Red Hat, kde sa sústredí najmä na rozvoj slovenského a českého trhu v oblasti cloudu či digitalizácie.Aj to je dôvod, prečo by sa podľa odborníkov nemalo s jej reguláciou preháňať. "Aj napriek tomu, že súhlasím s tým, že regulácia je dôležitá pre ochranu občanov, častokrát je problém, ktorí vidia aj mnohí globálni technologickí hráči, že Európa je preregulovaná,” myslí si Ivan Ivančin, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Veľký priestor pritom vidí v aktívnej spolupráci štátu so súkromným sektorom. Zároveň zdôraznil, že v roku 2025 štát predstaví vlastnú kľúčovú AI stratégiu štátu. "Nie je možné, aby si štát vytváral vlastné AI modely, pretože by nás to stále desiatky až stovky miliónov eur a ani by sme nedobehli súkromný sektor,” dodal, pričom reagoval na kroky krajín Blízkeho východu, ktoré na štátnej úrovni vyvíjajú vlastné AI modely. Patrik Tovaryš, manažér pre verejnú politiku v regióne strednej a východnej Európy v spoločnosti Meta na margo toho prezradil, že Meta len za rok 2023 investovala do vývoja vlastných AI modelov približne 40 miliónov dolárov (30 miliónov eur).Rozhodujúce je však správne si zvoliť taký nástroj umelej inteligencie, ktorý dokáže firmám skutočne pomôcť. Mnohokrát sa totiž firmy na AI pozerajú len preto, že ju zavádzajú ostatní. "Podnikatelia si musia nájsť tú kľúčovú činnosť, o ktorej vedia, že im ju umelá inteligencia pomôže vylepšiť, urýchliť či nahradiť. Toto si často množstvo podnikov neuvedomuje. Kým totiž pred pár rokmi bola implementácia a využívanie AI doménou IT špecialistov, dnes prerástla do každej oblasti podnikania a nie každý si s ňou vie poradiť," uviedol na konferencii ITAPA AI Phil Winder z Winder.AI, ktorý v implementácii umelej inteligencie spolupracoval s gigantami ako Meta, Google či Microsoft.S AI má pozitívne skúsenosti aj ministerstvo školstva. Rezort totiž každý rok zbiera údaje o žiakoch a učiteľoch škôl na účely financovania, pričom školy tieto dáta zasielajú do Rezortného informačného systému (RIS). "Proces je náročný, keďže tisíce zariadení musia údaje odoslať v krátkom čase, čo spôsobuje vysoký nápor na ministerstvo. Na pomoc zástupcom škôl sme preto vytvorili chatbota Digitálna asistentka, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky a usmerňuje pri evidencii údajov," vyhlásila na ITAPA AI Slávka Reichelt Šikurová zo spoločnosti Predu. Ako ďalej dodala, chatbot ponúka odpovede na praktické problémy ako sú prístupy, zmena hesiel, či riešenie neštandardných situácií žiakov. "Komunikuje zrozumiteľne, využíva odborné podklady a umožňuje aj optickú navigáciu v systéme, čím výrazne uľahčuje proces."V budúcom roku plánuje ministerstvo školstva projekt ďalej rozvíjať. "Cieľom je zvýšiť osvetu o umelej inteligencii a ukázať, ako jednoducho a efektívne môže AI pomáhať pri každodenných úlohách. Rozšíria sa témy, ktorým sa chatbot venuje, aby pokryl širšie spektrum otázok a situácií," objasnil Miroslav Kočan z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Dodal aj, že sa tiež plánuje zavedenie podpory vo viacerých jazykoch, čo umožní komunikáciu aj pre školy a zástupcov s rôznymi jazykovými potrebami: "Týmto spôsobom sa zlepší dostupnosť informácií a posilní efektivita podpory vo vzdelávacom systéme."