Streda 5.11.2025
Adamko sa narodil so vzácnou chybou mozgu. Rodičia veria, že s pomocou ľudí môže napredovať
Každý deň bojuje s diagnózou, ktorú mu lekári stanovili len pred pár mesiacmi - lisencefália, v preklade "hladký mozog". Ide o extrémne zriedkavé vrodené ochorenie, ktoré zásadne ovplyvňuje ...
5.11.2025 (SITA.sk) - Každý deň bojuje s diagnózou, ktorú mu lekári stanovili len pred pár mesiacmi – lisencefália, v preklade "hladký mozog". Ide o extrémne zriedkavé vrodené ochorenie, ktoré zásadne ovplyvňuje vývoj mozgu a tým aj celý život dieťaťa.
Napriek ťažkému osudu Adamko neztráca chuť žiť. Vďaka pravidelným rehabilitáciám sa pomaly, ale isto posúva vpred. Jeho rodičia však už vyčerpali svoje sily aj finančné možnosti. V snahe zabezpečiť pre syna nevyhnutnú starostlivosť sa preto rozhodli zverejniť výzvu na ludialudom.sk a požiadať o pomoc ľudí s dobrým srdcom.
"Tehotenstvo bolo úplne bez komplikácií. Všetky testy a ultrazvuky boli v poriadku, nič nenasvedčovalo tomu, že by nášmu dieťaťu mohlo niečo byť," spomína Adamkova mama. Po pôrode sa však lekárke nepozdával jeho očný kontakt ani reakcie. Neusmieval sa, nepretáčal, nezaujímal sa o okolie. Rodičia dúfali, že ide len o pomalší vývoj, no ich nádej sa s každým vyšetrením rozplývala.
V júli 2025 v bratislavskej nemocnici prišlo potvrdenie: lisencefália. Diagnóza, ktorú si žiadny rodič nechce vypočuť. "Bolo to, akoby sa nám na chvíľu zastavil svet," hovorí Adamkov otec. "Z jednej vety sa vám prevráti celý život. Odvtedy sa snažíme urobiť všetko, čo sa dá, aby mal Adamko šancu na lepší život."
Lisencefália je vrodená vývinová vada mozgu, pri ktorej chýbajú typické mozgové závity. Vzniká ešte počas tehotenstva, keď sa nervové bunky v mozgu nepresúvajú tam, kam majú. Výsledkom je hladký povrch mozgu, ktorý nedokáže zabezpečiť bežné neurologické funkcie.
Deti s touto diagnózou majú vážne problémy s motorikou, koordináciou, vývinom a často trpia epileptickými záchvatmi. U niektorých sa pridružujú aj ťažkosti s prehĺtaním či dýchaním. Ochorenie je nevyliečiteľné, no odborníci upozorňujú, že rehabilitácie, terapie a špeciálna starostlivosť dokážu stav dieťaťa výrazne zlepšiť.
Adamko má dnes pätnásť mesiacov, no vývinovo je na úrovni šesťmesačného bábätka. Snaží sa dvíhať hlavičku, reaguje na rodičov, sleduje hračky, usmieva sa. Pre jeho rodinu je každý takýto okamih dôvodom na radosť. "Vidíme, že sa posúva. Možno pomaly, ale posúva. A to je pre nás všetko," hovorí mama so slzami v očiach.
Adamko absolvuje pravidelné rehabilitácie, ktoré mu pomáhajú posilňovať svaly a zlepšovať koordináciu. Zatiaľ čo iné deti v jeho veku sa už učia chodiť, on trénuje, ako sa udržať na brušku, ako sa otočiť či uchopiť hračku. Každý cvik je preňho náročný, ale nikdy sa nevzdáva.
"Niekedy má dni, keď sa mu nechce. Je unavený, podráždený, no potom sa na mňa pozrie a usmeje. Vtedy viem, že musíme pokračovať," opisuje mama. K lisencefálii sa pridružila aj epilepsia, ktorá Adamka často vyčerpáva, ale rodičia sú presvedčení, že správna liečba a terapie môžu jeho stav stabilizovať.
"Robíme všetko, čo je v našich silách. Ale rehabilitácie, terapie a pomôcky stoja stovky eur mesačne. Preto sme sa rozhodli požiadať o pomoc prostredníctvom portálu ludialudom.sk," dodávajú.
Peniaze z výzvy pôjdu na pokrytie nákladov na pravidelné rehabilitácie, špeciálne terapie (ako Vojtova či Bobathova metóda), rehabilitačné pobyty, ale aj zdravotné pomôcky, ktoré mu pomáhajú udržiavať stabilitu tela.
"Nie je to ľahké. Ako rodičia by sme chceli dať svojmu dieťaťu všetko, no pri takejto diagnóze sú náklady obrovské. Napriek tomu veríme, že ak sa spojíme, dokážeme pre nášho synčeka urobiť veľké veci," hovorí otec.
Rodičia si uvedomujú, že Adamko sa možno nikdy nepostaví na vlastné nohy tak, ako ostatné deti, no ich cieľ je jasný – umožniť mu čo najviac samostatnosti a dôstojný život plný lásky a starostlivosti.
Adamkov príbeh nie je len o chorobe, ale aj o odvahe, odhodlaní a láske. Je o rodičoch, ktorí sa nevzdali, hoci ich diagnóza syna zlomila. Je o chlapčekovi, ktorý sa každý deň snaží viac, než by mal jeho vek dovoľovať. A je aj o tom, ako veľa dokáže zmeniť solidarita ľudí.
Pomôcť možno jednoduchým spôsobom – príspevkom na výzvu vypublikovanú na portáli ludialudom.sk, kde sa dá Adamkov príbeh aj zdieľať ďalej. Každý dar, aj ten najmenší, môže prispieť k tomu, že bude môcť pokračovať v terapiách, ktoré mu dávajú nádej.
"Neprosíme o zázraky, prosíme o šancu," hovoria rodičia. "Za každú pomoc sme nesmierne vďační. Každý, kto sa rozhodne prispieť, pomáha nielen nášmu synovi, ale aj nám – rodičom, ktorí sa snažia veriť, že dobro má stále zmysel."
