Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Imrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Adamko sa narodil so vzácnou chybou mozgu. Rodičia veria, že s pomocou ľudí môže napredovať


Tagy: Výzva

Každý deň bojuje s diagnózou, ktorú mu lekári stanovili len pred pár mesiacmi - lisencefália, v preklade "hladký mozog". Ide o extrémne zriedkavé vrodené ochorenie, ktoré zásadne ovplyvňuje ...



Zdieľať
gettyimages 804867668 1 676x405 5.11.2025 (SITA.sk) - Každý deň bojuje s diagnózou, ktorú mu lekári stanovili len pred pár mesiacmi – lisencefália, v preklade "hladký mozog". Ide o extrémne zriedkavé vrodené ochorenie, ktoré zásadne ovplyvňuje vývoj mozgu a tým aj celý život dieťaťa.


Napriek ťažkému osudu Adamko neztráca chuť žiť. Vďaka pravidelným rehabilitáciám sa pomaly, ale isto posúva vpred. Jeho rodičia však už vyčerpali svoje sily aj finančné možnosti. V snahe zabezpečiť pre syna nevyhnutnú starostlivosť sa preto rozhodli zverejniť výzvu na ludialudom.sk a požiadať o pomoc ľudí s dobrým srdcom.

Od radosti k obavám


"Tehotenstvo bolo úplne bez komplikácií. Všetky testy a ultrazvuky boli v poriadku, nič nenasvedčovalo tomu, že by nášmu dieťaťu mohlo niečo byť," spomína Adamkova mama. Po pôrode sa však lekárke nepozdával jeho očný kontakt ani reakcie. Neusmieval sa, nepretáčal, nezaujímal sa o okolie. Rodičia dúfali, že ide len o pomalší vývoj, no ich nádej sa s každým vyšetrením rozplývala.

V júli 2025 v bratislavskej nemocnici prišlo potvrdenie: lisencefália. Diagnóza, ktorú si žiadny rodič nechce vypočuť. "Bolo to, akoby sa nám na chvíľu zastavil svet," hovorí Adamkov otec. "Z jednej vety sa vám prevráti celý život. Odvtedy sa snažíme urobiť všetko, čo sa dá, aby mal Adamko šancu na lepší život."

Život s lisencefáliou: boj o každý malý pokrok


Lisencefália je vrodená vývinová vada mozgu, pri ktorej chýbajú typické mozgové závity. Vzniká ešte počas tehotenstva, keď sa nervové bunky v mozgu nepresúvajú tam, kam majú. Výsledkom je hladký povrch mozgu, ktorý nedokáže zabezpečiť bežné neurologické funkcie.

Deti s touto diagnózou majú vážne problémy s motorikou, koordináciou, vývinom a často trpia epileptickými záchvatmi. U niektorých sa pridružujú aj ťažkosti s prehĺtaním či dýchaním. Ochorenie je nevyliečiteľné, no odborníci upozorňujú, že rehabilitácie, terapie a špeciálna starostlivosť dokážu stav dieťaťa výrazne zlepšiť.

Adamko má dnes pätnásť mesiacov, no vývinovo je na úrovni šesťmesačného bábätka. Snaží sa dvíhať hlavičku, reaguje na rodičov, sleduje hračky, usmieva sa. Pre jeho rodinu je každý takýto okamih dôvodom na radosť. "Vidíme, že sa posúva. Možno pomaly, ale posúva. A to je pre nás všetko," hovorí mama so slzami v očiach.

Rehabilitácie dávajú zmysel, ale aj zabraňujú regresu


Adamko absolvuje pravidelné rehabilitácie, ktoré mu pomáhajú posilňovať svaly a zlepšovať koordináciu. Zatiaľ čo iné deti v jeho veku sa už učia chodiť, on trénuje, ako sa udržať na brušku, ako sa otočiť či uchopiť hračku. Každý cvik je preňho náročný, ale nikdy sa nevzdáva.

"Niekedy má dni, keď sa mu nechce. Je unavený, podráždený, no potom sa na mňa pozrie a usmeje. Vtedy viem, že musíme pokračovať," opisuje mama. K lisencefálii sa pridružila aj epilepsia, ktorá Adamka často vyčerpáva, ale rodičia sú presvedčení, že správna liečba a terapie môžu jeho stav stabilizovať.

"Robíme všetko, čo je v našich silách. Ale rehabilitácie, terapie a pomôcky stoja stovky eur mesačne. Preto sme sa rozhodli požiadať o pomoc prostredníctvom portálu ludialudom.sk," dodávajú.

Každé euro znamená krok k lepšiemu životu


Peniaze z výzvy pôjdu na pokrytie nákladov na pravidelné rehabilitácie, špeciálne terapie (ako Vojtova či Bobathova metóda), rehabilitačné pobyty, ale aj zdravotné pomôcky, ktoré mu pomáhajú udržiavať stabilitu tela.

"Nie je to ľahké. Ako rodičia by sme chceli dať svojmu dieťaťu všetko, no pri takejto diagnóze sú náklady obrovské. Napriek tomu veríme, že ak sa spojíme, dokážeme pre nášho synčeka urobiť veľké veci," hovorí otec.

Rodičia si uvedomujú, že Adamko sa možno nikdy nepostaví na vlastné nohy tak, ako ostatné deti, no ich cieľ je jasný – umožniť mu čo najviac samostatnosti a dôstojný život plný lásky a starostlivosti.

Pomôcť môže každý z nás


Adamkov príbeh nie je len o chorobe, ale aj o odvahe, odhodlaní a láske. Je o rodičoch, ktorí sa nevzdali, hoci ich diagnóza syna zlomila. Je o chlapčekovi, ktorý sa každý deň snaží viac, než by mal jeho vek dovoľovať. A je aj o tom, ako veľa dokáže zmeniť solidarita ľudí.

Pomôcť možno jednoduchým spôsobom – príspevkom na výzvu vypublikovanú na portáli ludialudom.sk, kde sa dá Adamkov príbeh aj zdieľať ďalej. Každý dar, aj ten najmenší, môže prispieť k tomu, že bude môcť pokračovať v terapiách, ktoré mu dávajú nádej.

"Neprosíme o zázraky, prosíme o šancu," hovoria rodičia. "Za každú pomoc sme nesmierne vďační. Každý, kto sa rozhodne prispieť, pomáha nielen nášmu synovi, ale aj nám – rodičom, ktorí sa snažia veriť, že dobro má stále zmysel."

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Adamko sa narodil so vzácnou chybou mozgu. Rodičia veria, že s pomocou ľudí môže napredovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Výzva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súd rozhodoval o ústavnosti novely infozákona, v rozpore je niekoľko častí
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi Pellegrinimu, vyhovelo tak protestu generálneho prokurátora

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 