|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Imrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. novembra 2025
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi Pellegrinimu, vyhovelo tak protestu generálneho prokurátora
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra SR zrušilo pokutu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. ...
Zdieľať
5.11.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR zrušilo pokutu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Ministerstvo tak vyhovelo protestu generálneho prokurátora zo 7. októbra a zrušilo tak svoje právoplatné rozhodnutie, ktorým prezidentovi udelilo pokutu vo výške desaťtisíc eur.
Ako generálny prokurátor pripomenul, dôvodom bol správny delikt v súvislosti s prijatím finančných prostriedkov na osobný účet kandidáta na prezidenta SR po zákonnej lehote. Žilinka 7. októbra upozornil, že rezort vnútra porušil zákon, keď v marci uložil Pellegrinimu pokutu. Generálny prokurátor vysvetlil, že teraz, keď je už Pellegrini prezidentom, tak má ústavnú imunitu.
„Táto procesná imunita prezidenta SR znamená, že počas výkonu funkcie prezidenta ho nie je možné stíhať ani za správny delikt podľa zákona o volebnej kampani, ktorého by sa dopustil pred ujatím sa výkonu funkcie prezidenta. Bude to možné až po zániku výkonu tejto ústavnej funkcie,“ spresnil Žilinka s tým, že zo strany ministerstva vnútra tak došlo k porušeniu zákona, keď prezidentovi uložil pokutu vo výške desaťtisíc eur.
Prezident túto pokutu však bezodkladne zaplatil. Hovorkyňa Kancelárie prezidenta SR Patrícia Medveď Macíková vtedy informovala, že Pellegrini svoje pochybenie uznal a verdikt nenapadol.
Žilinka však súčasne upozornil na to, že prezident sa imunity nemôže vzdať ani vlastným prejavom vôle. Proti rozhodnutiu ministerstva vnútra bol tak podaný protest prokurátora aj s návrhom napadnuté rozhodnutie zrušiť v celom rozsahu ako nezákonné.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi Pellegrinimu, vyhovelo tak protestu generálneho prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort porušil zákon
Ako generálny prokurátor pripomenul, dôvodom bol správny delikt v súvislosti s prijatím finančných prostriedkov na osobný účet kandidáta na prezidenta SR po zákonnej lehote. Žilinka 7. októbra upozornil, že rezort vnútra porušil zákon, keď v marci uložil Pellegrinimu pokutu. Generálny prokurátor vysvetlil, že teraz, keď je už Pellegrini prezidentom, tak má ústavnú imunitu.
„Táto procesná imunita prezidenta SR znamená, že počas výkonu funkcie prezidenta ho nie je možné stíhať ani za správny delikt podľa zákona o volebnej kampani, ktorého by sa dopustil pred ujatím sa výkonu funkcie prezidenta. Bude to možné až po zániku výkonu tejto ústavnej funkcie,“ spresnil Žilinka s tým, že zo strany ministerstva vnútra tak došlo k porušeniu zákona, keď prezidentovi uložil pokutu vo výške desaťtisíc eur.
Pellegrini svoje pochybenie uznal
Prezident túto pokutu však bezodkladne zaplatil. Hovorkyňa Kancelárie prezidenta SR Patrícia Medveď Macíková vtedy informovala, že Pellegrini svoje pochybenie uznal a verdikt nenapadol.
Žilinka však súčasne upozornil na to, že prezident sa imunity nemôže vzdať ani vlastným prejavom vôle. Proti rozhodnutiu ministerstva vnútra bol tak podaný protest prokurátora aj s návrhom napadnuté rozhodnutie zrušiť v celom rozsahu ako nezákonné.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi Pellegrinimu, vyhovelo tak protestu generálneho prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Adamko sa narodil so vzácnou chybou mozgu. Rodičia veria, že s pomocou ľudí môže napredovať
Adamko sa narodil so vzácnou chybou mozgu. Rodičia veria, že s pomocou ľudí môže napredovať
<< predchádzajúci článok
Vystajluj sa (v) dobrom: známe osobnosti darovali oblečenie na charitatívny bazár Odevnej banky
Vystajluj sa (v) dobrom: známe osobnosti darovali oblečenie na charitatívny bazár Odevnej banky