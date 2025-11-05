Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Imrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi Pellegrinimu, vyhovelo tak protestu generálneho prokurátora


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR zrušilo pokutu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. ...



Zdieľať
pellegrini 676x461 5.11.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR zrušilo pokutu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Ministerstvo tak vyhovelo protestu generálneho prokurátora zo 7. októbra a zrušilo tak svoje právoplatné rozhodnutie, ktorým prezidentovi udelilo pokutu vo výške desaťtisíc eur.

Rezort porušil zákon


Ako generálny prokurátor pripomenul, dôvodom bol správny delikt v súvislosti s prijatím finančných prostriedkov na osobný účet kandidáta na prezidenta SR po zákonnej lehote. Žilinka 7. októbra upozornil, že rezort vnútra porušil zákon, keď v marci uložil Pellegrinimu pokutu. Generálny prokurátor vysvetlil, že teraz, keď je už Pellegrini prezidentom, tak má ústavnú imunitu.

„Táto procesná imunita prezidenta SR znamená, že počas výkonu funkcie prezidenta ho nie je možné stíhať ani za správny delikt podľa zákona o volebnej kampani, ktorého by sa dopustil pred ujatím sa výkonu funkcie prezidenta. Bude to možné až po zániku výkonu tejto ústavnej funkcie,“ spresnil Žilinka s tým, že zo strany ministerstva vnútra tak došlo k porušeniu zákona, keď prezidentovi uložil pokutu vo výške desaťtisíc eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pellegrini svoje pochybenie uznal


Prezident túto pokutu však bezodkladne zaplatil. Hovorkyňa Kancelárie prezidenta SR Patrícia Medveď Macíková vtedy informovala, že Pellegrini svoje pochybenie uznal a verdikt nenapadol.

Žilinka však súčasne upozornil na to, že prezident sa imunity nemôže vzdať ani vlastným prejavom vôle. Proti rozhodnutiu ministerstva vnútra bol tak podaný protest prokurátora aj s návrhom napadnuté rozhodnutie zrušiť v celom rozsahu ako nezákonné.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi Pellegrinimu, vyhovelo tak protestu generálneho prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Adamko sa narodil so vzácnou chybou mozgu. Rodičia veria, že s pomocou ľudí môže napredovať
<< predchádzajúci článok
Vystajluj sa (v) dobrom: známe osobnosti darovali oblečenie na charitatívny bazár Odevnej banky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 