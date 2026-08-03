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Adela sa ešte nevečerala: Moderátorku budú roastovať Silné reči
Tagy: Silné reči
Silné Reči odštartujú na jeseň už svoju 18. sezónu. Silné Reči odštartujú na jeseň už ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Silné Reči odštartujú na jeseň už svoju 18. sezónu.
Silné Reči odštartujú na jeseň už svoju 18. sezónu a v rámci nej si špička slovenskej stand-up comedy a tajní hostia ostrými hláškami uctia hviezdnu moderátorku Adelu Vinczeovú. Prvá show sa vypredala za tri dni, na pridané vystúpenie však ešte lístky sú!
Už 8. novembra si Adela oblečie hrošiu kožu a zasadne do kresla, v ktorom počas vyše dvoch hodín zistí, aké je byť grilovaná komikmi zo SIlných rečí a vy môžete byť pri tom.
Ak je pre vás pojem "roast show” nový, vysvetlíme. Ide o humorné podpichovanie a doberanie, ktoré síce občas prekračuje hranice slušnosti, vždy je však mienené s priateľským a kolegiálnym nadhľadom. V posledných dvoch sezónach si takto Silné Reči uctili svojich komikov Juraja Šoka Tabačeka a Jakuba Zitrona Ťapáka.
Tentoraz sa do horúceho kresla usadí Adela a roastovať ju budú: Matej Adámy, Jakub Zitron Ťapák, Jakub Gulík, Jano Gordulič, Joe Trendy a Simona. Okrem nich vás čakajú aj dvaja tajní hostia, ktorí Adelu poznajú veľmi dôverne a uštedria jej extra personifikované údery.
Túto jedinečnú show môžete zažiť na vlastnej koži iba 8. novembra v bratislavskej Starej Tržnici. Len v tento deň sa zíde legendárna zostava a táto udalosť sa už nikdy nezopakuje, takže neváhajte. Lístkov na show Adela sa ešte nevečerala je obmedzený počet a už teraz sú v predaji na silnereci.sk/adela.
Všetky lístky na Silné Reči: https://listky.silnereci.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Adela sa ešte nevečerala: Moderátorku budú roastovať Silné reči © SITA Všetky práva vyhradené.
Silné Reči odštartujú na jeseň už svoju 18. sezónu a v rámci nej si špička slovenskej stand-up comedy a tajní hostia ostrými hláškami uctia hviezdnu moderátorku Adelu Vinczeovú. Prvá show sa vypredala za tri dni, na pridané vystúpenie však ešte lístky sú!
Už 8. novembra si Adela oblečie hrošiu kožu a zasadne do kresla, v ktorom počas vyše dvoch hodín zistí, aké je byť grilovaná komikmi zo SIlných rečí a vy môžete byť pri tom.
Majstri roastu
Ak je pre vás pojem "roast show” nový, vysvetlíme. Ide o humorné podpichovanie a doberanie, ktoré síce občas prekračuje hranice slušnosti, vždy je však mienené s priateľským a kolegiálnym nadhľadom. V posledných dvoch sezónach si takto Silné Reči uctili svojich komikov Juraja Šoka Tabačeka a Jakuba Zitrona Ťapáka.
Tentoraz sa do horúceho kresla usadí Adela a roastovať ju budú: Matej Adámy, Jakub Zitron Ťapák, Jakub Gulík, Jano Gordulič, Joe Trendy a Simona. Okrem nich vás čakajú aj dvaja tajní hostia, ktorí Adelu poznajú veľmi dôverne a uštedria jej extra personifikované údery.
Zažite to naživo
Túto jedinečnú show môžete zažiť na vlastnej koži iba 8. novembra v bratislavskej Starej Tržnici. Len v tento deň sa zíde legendárna zostava a táto udalosť sa už nikdy nezopakuje, takže neváhajte. Lístkov na show Adela sa ešte nevečerala je obmedzený počet a už teraz sú v predaji na silnereci.sk/adela.
Všetky lístky na Silné Reči: https://listky.silnereci.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Adela sa ešte nevečerala: Moderátorku budú roastovať Silné reči © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Silné reči
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