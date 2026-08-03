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03. augusta 2026
Slovenská pošta podpísala kolektívnu zmluvu: Zamestnanci dostanú vyššie mzdy aj lepšie benefity
Tagy: Benefity Kolektívna zmluva Mzdy pracovné benefity Pracovné podmienky Príspevky Príspevky na dochádzku za prácou
Transformácia, optimalizácia siete a konsolidácia nákladov umožnili získať prostriedky, ktoré sú teraz nasmerované priamo do zlepšenia pracovných podmienok ľudí.
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3.8.2026 (SITA.sk) - Transformácia, optimalizácia siete a konsolidácia nákladov umožnili získať prostriedky, ktoré sú teraz nasmerované priamo do zlepšenia pracovných podmienok ľudí.
Slovenská pošta uzavrela novú Podnikovú kolektívnu zmluvu na roky 2026 až 2029, ktorá prinesie zamestnancom významné zlepšenia v mzdových aj pracovných podmienkach. Medzi kľúčové zmeny patria plošné zvýšenie základných miezd, vyššie finančné príspevky, nadštandardná podpora pri dočasnej pracovnej neschopnosti a výrazné navýšenie príspevkov na dochádzanie do práce.
Od 1. januára 2027 bude základná mzda každého pracovníka vyššia o 100 eur. Slovenská pošta zároveň prejaví ocenenie za pracovné nasadenie už v roku 2026 vyplatením mimoriadnej jednorazovej odmeny vo výške 150 eur za august.
Investície do zamestnancov sú výsledkom manažérskych rozhodnutí, ktoré viedli k najlepšiemu hospodárskemu výsledku pošty za posledných šesť rokov. Transformácia, optimalizácia siete a konsolidácia nákladov umožnili získať prostriedky, ktoré sú teraz nasmerované priamo do zlepšenia pracovných podmienok ľudí.
Mzdové zvýhodnenia a príplatky za špecifické pracovné režimy boli tiež navýšené. Mimoriadna odmena za zastupovanie neprítomných kolegov vzrastie z 4,50 na 5,00 eur, a príspevky za delené zmeny sa zvýšia z 1,50 na 2 eurá.
Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka zdôraznil, že kolektívna zmluva je výsledkom konštruktívneho dialógu a snahy vytvárať pre zamestnancov čo najlepšie podmienky. Výrazné navýšenie miezd, spravodlivejšie príplatky a silný sociálny program odrážajú kontinuálne investície do zamestnancov, ktorí sú základom firmy.
Pošta zvyšuje aj sociálnu istotu zamestnancov nad rámec zákona. Pri dočasnej pracovnej neschopnosti bude zamestnancom vyplácaná náhrada už od prvého dňa. Od 1. do 3. dňa PN to bude 55 % zo základnej mzdy a od 4. do 14. dňa PN až 70 % základnej mzdy.
V oblasti dopravy zároveň pošta výrazne zvyšuje príspevky pre zamestnancov dochádzajúcich z väčších vzdialeností. Pri dochádzaní na vzdialenosť od 30 do 40 km sa príspevok zvýši na 40 % z predložených nákladov (predtým 20 %) a pri dochádzaní nad 40 km na 50 % (predtým 35 %).
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta podpísala kolektívnu zmluvu: Zamestnanci dostanú vyššie mzdy aj lepšie benefity © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta uzavrela novú Podnikovú kolektívnu zmluvu na roky 2026 až 2029, ktorá prinesie zamestnancom významné zlepšenia v mzdových aj pracovných podmienkach. Medzi kľúčové zmeny patria plošné zvýšenie základných miezd, vyššie finančné príspevky, nadštandardná podpora pri dočasnej pracovnej neschopnosti a výrazné navýšenie príspevkov na dochádzanie do práce.
Benefity pre zamestnancov
Od 1. januára 2027 bude základná mzda každého pracovníka vyššia o 100 eur. Slovenská pošta zároveň prejaví ocenenie za pracovné nasadenie už v roku 2026 vyplatením mimoriadnej jednorazovej odmeny vo výške 150 eur za august.
Investície do zamestnancov sú výsledkom manažérskych rozhodnutí, ktoré viedli k najlepšiemu hospodárskemu výsledku pošty za posledných šesť rokov. Transformácia, optimalizácia siete a konsolidácia nákladov umožnili získať prostriedky, ktoré sú teraz nasmerované priamo do zlepšenia pracovných podmienok ľudí.
Mzdové zvýhodnenia a príplatky za špecifické pracovné režimy boli tiež navýšené. Mimoriadna odmena za zastupovanie neprítomných kolegov vzrastie z 4,50 na 5,00 eur, a príspevky za delené zmeny sa zvýšia z 1,50 na 2 eurá.
Kontinuálne investície do zamestnancov
Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka zdôraznil, že kolektívna zmluva je výsledkom konštruktívneho dialógu a snahy vytvárať pre zamestnancov čo najlepšie podmienky. Výrazné navýšenie miezd, spravodlivejšie príplatky a silný sociálny program odrážajú kontinuálne investície do zamestnancov, ktorí sú základom firmy.
Pošta zvyšuje aj sociálnu istotu zamestnancov nad rámec zákona. Pri dočasnej pracovnej neschopnosti bude zamestnancom vyplácaná náhrada už od prvého dňa. Od 1. do 3. dňa PN to bude 55 % zo základnej mzdy a od 4. do 14. dňa PN až 70 % základnej mzdy.
V oblasti dopravy zároveň pošta výrazne zvyšuje príspevky pre zamestnancov dochádzajúcich z väčších vzdialeností. Pri dochádzaní na vzdialenosť od 30 do 40 km sa príspevok zvýši na 40 % z predložených nákladov (predtým 20 %) a pri dochádzaní nad 40 km na 50 % (predtým 35 %).
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta podpísala kolektívnu zmluvu: Zamestnanci dostanú vyššie mzdy aj lepšie benefity © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Benefity Kolektívna zmluva Mzdy pracovné benefity Pracovné podmienky Príspevky Príspevky na dochádzku za prácou
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