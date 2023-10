Adresná pomoc pre deti z detských domovov. Nájdeš si čas raz týždenne?

Prečo žijú deti mimo rodiny?

17.10.2023 (SITA.sk) - Právom každého dieťaťa je vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia. Každé dieťa si to zaslúži, ale je to naozaj tak? Žiaľ, nie. Na Slovensku vyrastá takmer 3 500 detí v ústavnej starostlivosti. Žijú v skupine s inými deťmi, ktoré majú podobné životné príbehy, pod dohľadom vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy).Dôvody, pre ktoré sú deti oddelené od svojej biologickej rodiny a zaradené do centra, sú rôzne a vždy závažné. Smrť, chudoba, domáce násilie, sexuálne zneužívanie, závislosť, zdravotné komplikácie, psychické problémy alebo iné dôvody, pre ktoré sa o ne rodičia nevedeli, nemohli alebo nechceli postarať. Deti, ktoré si na začiatku svojho života zažili takéto situácie, majú mnohé traumatické zážitky a sú veľmi citlivou skupinou.Ústavná starostlivosť deťom síce zabezpečuje všetky základné potreby pre život, no nedokáže im dať to, čo potrebujú najviac – blízky vzťah s dospelým mimo centra, ktorý by sa im nezištne a individuálne venoval.Je dôležité si uvedomiť, že deti v inštitucionálnej starostlivosti sú prakticky neustále v skupine (v škole aj v domove), mnohé z nich nikdy nezažili pocit, aké to je byť pre niekoho najdôležitejšou osobou na svete. Starajú sa o nich zamestnanci, ktorí sú za svoju prácu platení, majú pracovný čas a pri deťoch sa striedajú. Ani pri maximálnej snahe nie je v silách pracovníkov centier venovať individuálnu pozornosť každému dieťaťu.Program BUDDY sa zameriava na tieto nenaplnené dôležité emocionálne potreby detí a snaží sa ich dopĺňať prostredníctvom vyškolených dobrovoľníkov, ktorí venujú konkrétnemu dieťaťu svoj čas a budujú s ním dlhodobý vzťah. Taký, pri ktorom má dieťa pocit, že je pre niekoho naozaj dôležité a že niekomu na ňom nezištne záleží.Do programu sú zapájané deti od 12 do 16 rokov, u ktorých je nízka miera adopcie a je pravdepodobné, že strávia dôležité roky dospievania v centre.BUDDY dobrovoľníci s nimi raz týždenne trávia čas mimo centra a trpezlivo budujú dôverný priateľský vzťah. Dôležité je, aby stretávanie bolo jeden na jedného, pravidelné a dlhodobé, pretože získať si dôveru dieťaťa, ktoré opakovane zažilo sklamanie a opustenie, nemusí byť jednoduché. Keď sa to podarí, dieťa získa blízku osobu, na ktorú sa bude môcť spoľahnúť a ktorá z jeho života nezmizne ani po jeho odchode z centra.Takýto bezpečný a kvalitný vzťah môže byť pre dieťa dôležitou korektívnou skúsenosťou, vďaka ktorej sa obnoví jeho dôvera v seba aj v dospelých. Mať po boku trpezlivého, chápavého a rešpektujúceho BUDDY dobrovoľníka im môže zásadne zmeniť život a dať im šancu na perspektívu v budúcnosti.Tvorí a trpezlivo buduje rešpektujúci vzťah s chlapcom (muž) alebo dievčaťom (žena) z CDR.Stáva sa stabilným bodom v živote dieťaťa. Je pre dieťa spoľahlivým dospelým, ktorého má len samo pre seba, pretože všetkých dospelých, ktorí sa oň starajú v centre, si delí s inými deťmi. A robí to dobrovoľne, zadarmo, pretože chce.BUDDY dobrovoľník otvára dieťaťu aj svoj svet a učí ho, aké je to žiť za bránami centra.Už pár hodín týždenne spoločne stráveného času môže pozitívne zmeniť osud dieťaťa na celý život. Pocit bezpečia, dôvery a blízkosti totiž zvyšuje jeho šance na osamostatnenie sa, začlenenie a uplatnenie v reálnom živote.BUDDY dvojica sa obohacuje navzájom. Mnohé takto vybudované vzťahy pokračujú aj mimo programu BUDDY, po odchode z centra a stávajú sa celoživotným priateľstvom.Na Slovensku je v tejto chvíli približne 600 detí, ktoré majú možnosť byť zapojené do programu BUDDY. Ak vás zaujíma, ako sa dá deťom, ktoré vyrastajú mimo rodiny pomôcť alebo zvažujete dobrovoľníctvo ako zmysluplné využitie svojho voľného času, viac informácií nájdete tu: www.tvojbuddy.sk/budbuddy