Bruselská polícia postrelila predpokladaného atentátnika z pondelka

Bruselská polícia v utorok ráno postrelila muža, ktorého identita zatiaľ nie je známa. K policajnému zákroku došlo v bruselskej štvrti Schaerbeek, kde podľa polície býval atentátnik, ktorý v pondelok večer v širšom centre Bruselu zastrelil dvoch občanov Švédska a jedného ťažko zranil.



Polícia sa pokúsila streľbou "neutralizovať" podozrivého muža, bol zasiahnutý do hrudníka a streľbu prežil, súčasný zdravotný stav však nie je známy. Okolo oblasti zásahu polícia zriadila široký bezpečnostný perimeter.



Podľa spravodajského portálu RTL Info je postrelený s najväčšou pravdepodobnosťou 45-ročný Abdesalem L., ktorý v pondelok večer strieľal na Námestí Sainctelette. Postreleného previezli do bruselskej nemocnice Svätého Lukáša.



Štvrť Schaerbeek bola po celú noc "izolovaná" a prehľadávaná. Polícia strieľala neďaleko miesta s názvom "Cage aux ours" (Klietka na medvede). Pre médiá streľbu potvrdila ministerka vnútra Annelies Verlindenová.



Vyšetrovatelia uviedli na pravú mieru prvotné informácie médií, podľa ktorých mal byť v pondelok postrelený taxikár. Ide však o švédskeho občana, ktorý bol hospitalizovaný a jeho stav je vážny.



V Bruseli platí štvrtá, najvyššia úroveň bezpečnostnej výstrahy. Do ulíc však podľa ministersky nebudú nasadení žiadni vojaci a nezopakuje sa scenár po teroristických útokoch z marca 2016.



"Všetky bezpečnostné zložky sú v pohotovosti," povedala Verlindenová pre flámsku rozhlasovú a televíznu stanicu VRT.



Podľa jej slov otvorené zostalo aj bruselské letisko, mestská hromadná doprava funguje v normálnom režime. Nie sú tiež zatvorené školy, aby zbytočne nevznikal chaos. Zároveň však boli posilnené policajné hliadky v uliciach aj ochrana švédskeho veľvyslanectva a ďalších potenciálnych cieľov.

Atentátnik z Bruselu zomrel po zásahu polície

Abdesalem L., ktorý v pondelok večer v širšom centre Bruselu zastrelil dvoch občanov Švédska a tretieho vážne zranil, v utorok zomrel. Atentátnika v utorok ráno postrelila polícia a bol prevezený do nemocnice. Podľa spravodajského portálu RTL Info mal pred smrťou dve zástavy srdca.



Inštitúcie EÚ so sídlom v Bruseli vyzvali zamestnancov, aby v utorok svoje pracovné povinnosti vykonávali on-line. V utorok zostanú zatvorené aj predškolské zariadenia a medzinárodné školy, ktoré navštevujú deti pracovníkov európskych inštitúcií.