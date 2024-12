Adrián Holešinský sa so Škodou Plzeň dohodol na predĺžení spolupráce, v klube by mal hrať do roku 2028

Štyri roky odohral v zámorí

30.11.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Adrián Holešinský sa dohodol s českým zamestnávateľom HC Škoda Plzeň na predĺžení spolupráce o ďalšie tri sezóny - do roku 2028. Okrem 28-ročného hráča si v západočeskom klube poistili aj služby obrancu Daniela Maláka a ďalšieho útočníka Jana Schleissa.„Všetci traja sú kľúčoví členovia nášho tímu. Bola pre nás priorita, aby u nás pokračovali, a sme nesmierne radi, že sa nám podarilo dohodnúť na ich ďalšom zotrvaní v klube,“ uviedol generálny manažér klubu Martin Straka Holešinský už od juniorských rokov zbieral skúsenosti v zahraničí. Hral najvyššiu dorasteneckú súťaž vo Švédsku či juniorskú vo Fínsku. Pravidelne reprezentoval mládežnícke výbery Slovenska a v kategórii U17 dokonca nosil kapitánske „céčko“. Po dvoch sezónach v slovenskom tíme do 20 rokov odohral štyri roky v univerzitnom hokejovom systéme v zámorí.V sezóne 2020/2021 sa vrátil na Slovensko a zamieril do HK Nitra. Aj medzi dospelými pokračoval v reprezentovaní svojej krajiny a v roku 2022 sa prebojoval do výberu na olympijské hry v Pekingu, kde slovenský tím vybojoval senzačný bronz.Holešinskému „zacinkalo“ aj na klubovej úrovni. Medzinárodný bronz doplnil o striebro zo slovenskej extraligy, keď Nitra prehrala vo finále so Slovanom Bratislava Holešinský pôsobí v Plzni od novembra predminulého roka, keď prišiel zo spomenutého HK Nitra. Dosiaľ v západočeskom tíme odohral za miestnu Škodu 107 zápasov vrátane play-off s bilanciou 24 gólov a 47 asistencií. V tejto sezóne má z 20 dueloch štatistiku 0+6.