NHL: Tatar sa zranil v Detroite, Pospíšil sa dvakrát pobil, obaja bodovali

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Detroitu 5:4. Duel sa však pre neho predčasne skončil po tom, čo mal v závere prvej tretiny kolíziu pri mantineli a od druhej tretiny už nenastúpil. Asistenciu si pripísal aj útočník Martin Pospíšil z Calgary, ktorého tím podľahol na ľade Columbusu 2:5.





NHL - sumáre:

Tatar získal svoj deviaty kanadský bod v sezóne počas presilovky v 18. minúte. V nej si na útočnej modrej čiare vymenil puk s obrancom Lukeom Hughesom, ktorého prihrávku zužitkoval útočník Timo Meier na pohotovú strelu bez prípravy a vyrovnal na priebežných 2:2. Devils zvíťazili v šiestom zápase z uplynulých ôsmich a potvrdili pozíciu lídra Východnej konferencie. Red Wings viedli v prvej tretine 2:0, no Devils si napokon pripísali plný bodový zisk. "Samozrejme, že sa mi nepáči spôsob, akým sme dnes začali. To je niečo, na čo si musíme dať pozor. Vyšiel nám záver prvej tretiny a pozitívne je, ako sme zareagovali na inkasovaný gól v úvode druhej. Hoci sme si neskôr vypracovali náskok, museli sme o víťazstvo bojovať až do konca," uviedol tréner New Jersey Sheldon Keefe.Pospíšil zaznamenal siedmu asistenciu v sezóne po tom, čo v 51. minúte prenechal puk za bránkou hostí a šiel striedať. Prevzal ho útočník Nazem Kadri, ktorý zakončil sólo cez celé klzisko presilovkovým gólom na priebežných 3:2. Pre slovenského útočníka to bol 9. kanadský bod v prebiehajúcom ročníku. Do štatistík mu pribudli aj dva mínusové body a 10 trestných minút po dvoch potýčkach. Najskôr sa v 24. minúte dostal do roztržky s Jakeom Christiansenom po tom, čo hráč Columbusu tvrdo trafil Pospíšilovho spoluhráča Andreja Kuzmenka. Nasledovala pästná výmena, pred ktorou obaja hráči zhodili rukavice a ukončili ju až rozhodcovia, ktorí ich rozdelili. Pospíšil krátko po návrate na ľad pomstil aj zákrok Mathieua Oliviera na obrancu Joela Hanleyho, po ktorom sa dostal do potýčky s útočníkom hostí. Do fyzického stretu s Olivierom sa neskôr dostal aj Pospíšilov spoluhráč Ryan Lomberg. "Som veľmi hrdý na týchto hráčov. To, čo robia, nie je jednoduché. Je to náročná súčasť hry," uviedol tréner Calgary Ryan Huska a dodal: "Dnes sme nehrali správnym spôsobom. Ak sa neprezentujete konzistentnou hrou alebo hľadáte iné cesty, tak to nejde."Obranca Erik Černák nebodoval, no po zápase na ľade Nashvillu mal radosť z víťazstva 3:2 po predĺžení. V 62. minúte o ňom rozhodol Brayden Point. Slovenský obranca hral v druhej obrannej dvojici, na ľade strávil celkovo 19:11 min. a do štatistík mu pribudli jeden plusový bod aj jedna strela.Z triumfu po predĺžení mal radosť aj obranca Martin Fehérváry. Jeho Washington zdolal New York Islanders 5:4 pp po víťaznom góle obrancu Jacoba Chychruna. Fehérváry nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlssonom a počas 19:25 minút na ľade sa prezentoval jednou strelou a jedným mínusovým bodom. Capitals zvíťazili v treťom zápase po sebe a bodovo sa vyrovnali druhému najlepšiemu tímu Východnej konferencie Caroline. Islanders prehrali tretíkrát za sebou.Minnesota zdolala Chicago 3:2, keď o triumfe rozhodla tromi gólmi v priebehu siedmich minút druhej tretiny. Blackhawks prehrali na ľade Minnesoty v jedenástich zápasoch v sérii.Hokejisti New Yorku Rangers nebodovali v piatom zápase po sebe, keď domácej Philadelphii podľahli 1:3. Flyers zdolali tohto súpera prvýkrát po šiestich prehrách, resp. od marca 2021.Hráči Buffala síce prestrieľali Vancouver 34:22, no na domácom ľade napokon prehrali 3:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 64. minúte útočník Conor Garland, ktorý mal bilanciu 2+1 a dosiahol prvý trojbodový zápis v sezóne.Jedným zo šlágrov piatkového programu bol duel popredných tímov Východnej konferencie, v ktorom triumfoval obhajca Stanleyho pohára Florida na ľade Caroliny 6:3. Hurricanes prehrali na domácom ľade iba druhýkrát v sezóne.Úspešný debut v NHL absolvoval švédsky brankár Erik Portillo z Los Angeles. K triumfu na ľade Anaheimu 2:1 prispel 28 zákrokmi.Diváci v San Jose videli 13-gólovú prestrelku so Seattlom, po ktorej domáci triumfovali 8:5. Kraken prehrali vonku šiesty z uplynulých siedmich zápasov.Hokejisti Bostonu prehrali na domácom ľade piaty zápas z uplynulých šiestich. Proti Pittsburghu síce viedli od 2. minúty 1:0, no viac gólov už nepridali a napokon podľahli 1:2. Víťazný gól strelil útočník Phillip Tomasino, pre ktorého to bol druhý duel v drese "tučniakov" po výmene z Nashvillu. Pittsburgh v oboch triumfoval, pričom dve víťazstvá v riadnom hracom čase za sebou dosiahol prvýkrát v sezóne.Líder Západnej konferencie Winnipeg prehral tretí zápas z uplynulých štyroch, keď podľahol na ľade Vegas 3:4. "Zlatí rytieri" zvíťazili v štyroch zápasoch z uplynulých piatich.Hokejisti Dallasu si na domácom ľade poradili s Coloradom po triumfe 5:3. Bilanciou dva góly a asistencia sa na triumfe "hviezd" podieľal útočník Mason Marchment.Hráči Edmontonu zvíťazili na ľade Utahu 4:3 po predĺžení. Víťazným gólom o tom rozhodol útočník Ryan Nugent-Hopkins.



Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)



Góly: 4. Brink (Foerster), 5. Konecny (Couturier, Ristolainen), 60. Konecny (Sanheim) - 31. Trocheck (Cuylle, Schneider). Brankári: Fedotov - Šesťorkin, strely na bránku: 35:23







Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)



Góly: 31. Rossi (Johansson, Kaprizov), 31. Spurgeon (Boldy, Eriksson Ek), 38. Spurgeon (Eriksson Ek, Foligno) - 3. Donato (Bertuzzi), 26. Donato (Vlasic, Bedard). Brankári: Fleury - Mrázek, strely na bránku: 29:22







Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2)



Góly: 18. Byram (Benson), 54. Cozens (Clifton), 55. Tuch (Cozens, Benson) - 39. DeBrusk (Suter, Boeser), 46. Garland (Boeser, Hughes), 50. Suter (Garland), 64. Garland (Hughes, Pettersson). Brankári: Luukkonen - Lankinen, strely na bránku: 34:22







Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)



Góly: 6. Jarvis (Aho, Gostisbehere), 27. Walker (Roslovic, Gostisbehere), 38. Robinson (Chatfield, Blake) - 3. Boqvist (Lundell), 10. Reinhart (Barkov), 12. Verhaege (Tkachuk, Ekblad), 45. Greer (Balinskis), 50. Lundell (Luostarinen, Ekblad), 60. Reinhart (Rodrigues, Luostarinen). Brankári: Martin - Bobrovskij, strely na bránku: 31:30







Columbus Blue Jackets - Calgary Flames 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)



Góly: 12. Fantilli (Provorov), 17. Johnson (Sillinger), 25. Werenski (Marčenko, Voronkov), 45. Fantilli (Marčenko, Fabbro), 59. Marčenko (Voronkov, Werenski) - 35. Coleman (Andersson, Bahl), 52. Kadri (POSPÍŠIL, Wolf). Brankári: Merzlikinš - Wolf, strely na bránku: 34:29







Detroit Red Wings - New Jersey Devils 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)



Góly: 4. Tarasenko (Petry, Compher), 10. Raymond (Tarasenko, Kasper), 22. Motte (Chiarot, Compher), 44. Holl (Copp, DeBrincat) - 17. Hamilton (Hischier, J. Hughes), 18. Meier (L. Hughes, TATAR), 32. Hischier (Meier, Kovacevic), 37. Noesen, 44. J. Hughes (Hamilton, Bratt). Brankári: Talbot - Markström, strely na bránku: 28:29







Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 2:3 pp (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)



Góly: 2. Josi (Stamkos), 32. Josi (Jankowski, Evangelista) - 25. Cirelli (Glendening), 29. Hagel (Raddysh, Hedman), 62. Point (Kučerov). Brankári: Saros - Johansson, strely na bránku: 30:28







Washington Capitals - New York Islanders 5:4 pp (2:1, 0:3, 2:0)



Góly: 5. Dowd (Mirošničenko, Duhaime), 13. Wilson (McMichael, Strome), 42. Strome (Chychrun, McMichael), 48. Wilson (Van Riemsdyk, McMichael), 62. Chychrun (Strome, Carlson) - 4. Holmström (Lee), 22. Lee (Dobson, George), 37. Maclean (Horvat, Lee), 39. Holmström (Cholowski, Horvat)







Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)



Góly: 23. Strome (Helleson, Terry) - 31. Turcotte (Laferriere), 42. Laferriere (Clarke, Danault). Brankári: Gibson - Portillo (51. Rittich, 52. Portillo), strely na bránku: 31:18.







San Jose Sharks - Seattle Kraken 8:5 (2:3, 4:2, 2:0)



Góly: 3. Liljegren (Toffoli, Wennberg), 17. Kostin (Zetterlund, Eklund), 23. Smith (Granlund), 29. Walman (Eklund, Celebrini), 34. Granlund (Kostin, Smith), 35. Celebrini (Zetterlund), 48. Cardwell (Sturm, Thrun), 56. Walman - 4. Bjorkstrand (Tolvanen), 17. Stephenson (Schwartz), 20. Wright (Bjorkstrand, Stephenson), 28. Wright (Stephenson, Evans), 40. Gourde (Evans, Tanev). Brankári: Vaněček - Grubauer, strely na bránku: 27:31







Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)



Góly: 2. Coyle (Frederic, Johnson) - 40. Rakell (Crosby, Karlsson), 48. Tomasino (Malkin). Brankári: Swayman - Jarry, strely na bránku: 32:36







Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)



Góly: 18. Howden, 20. Barbašov (Dorofejev, Eichel), 45. Barbašov (Eichel, Dorofejev), 56. Howden (Karlsson, Theodore) - 7. Perfetti (Morrissey, Ehlers), 35. Perfetti (Morrissey, Namestnikov), 49. Pionk (Fleury, Connor). Brankári: Hill - Comrie, strely na bránku: 30:25







Dallas Stars - Colorado Avalanche 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)



Góly: 6. Seguin (Marchment, Duchene), 15. Marchment (Heiskanen, Seguin), 28. Benn (Heiskanen, Steel), 39. Hintz (Johnston, Benn), 58. Marchment - 14. Ničuškin (Rantanen, Makar), 42. Lehkonen (MacKinnon, Girard), 49. Rantanen (Makar). Brankári: Oettinger - Georgijev, strely na bránku: 24:32







Utah - Edmonton Oilers 3:4 pp (2:0, 0:3, 1:0 - 0:1)



Góly: 7. Kerfoot (Stenlund), 18. Cooley (Valimäki, Bortuzzo), 44. Crouse (Bjugstad, Määttä) - 30. Podkolzin (Draisaitl, Stecher), 35. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 37. McDavid (Bouchard, Perry), 63. Nugent-Hopkins. Brankári: Vejmelka - Pickard, strely na bránku: 31:32







Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 19:25 0 0 0 -1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 19:11 0 0 0 +1 1 0



Martin Pospíšil (Calgary) 12:45 0 1 1 -2 1 10



Tomáš Tatar (New Jersey) 3:04 0 1 1 0 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/