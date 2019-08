Adurizove nožničky prestrihli sériu Barcelony v úvodných dueloch

ilustračná snámka Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bilbao 17. augusta (TASR) - Úradujúcemu španielskemu futbalovému majstrovi FC Barcelona nevyšiel štart do nového ročníka La Ligy. Katalánci podľahli v piatkovom otváracom stretnutí domácemu Athleticu Bilbao 0:1, keď o ich prvej prehre v úvodnom dueli sezóny za uplynulých desať rokov rozhodol nádherným gólom nožničkami v 89. minúte veterán Aritz Aduriz.Tridsaťosemročnému útočníkovi stačila po striedaní iba jedna minúta na to, aby prerušil 10-zápasovú sériu Barcelony, ktorá v 1. ligovom kole prehrala naposledy v roku 2008. Vtedy ju rovnakým rozdielom zdolala na svojom ihrisku Numancia.povedal Aduriz, ktorý za baskický klub odohral 389 stretnutí s bilanciou 172 gólov, 45 prihrávok. Po tejto sezóne plánuje zavesiť kopačky na klinec.Barcelona nastúpila bez Argentínčana Lionela Messiho, ktorý laboruje so zranením pravého lýtka. Na listinu zranených navyše ešte v prvom polčase pribudol aj Luis Suarez, ktorý odstúpil pre svalové problémy. Hviezdna posila z Atletica Madrid, francúzsky reprezentant Antoine Griezmann ich v koncovke nahradiť nedokázal.citovala agentúra AP majstra sveta z roku 2018.Kapitána "blaugranas" Gerarda Piqueho prehra nepotešila, no ani nerozhodila:Hráči Barcelony si môžu napraviť chuť už budúcu nedeľu 25. augusta na domácom ihrisku v dueli proti Betisu Sevilla. Bilbao cestuje o deň skôr na predmestie Madridu, kde hrá svoje domáce zápasy Getafe.