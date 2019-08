Bayern po 7 rokoch nezačal výhrou, Kovač: Hertha skvele bránila

Hráči Bayernu Mníchov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 17. augusta (TASR) - Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov prvýkrát po siedmich rokoch neodštartoval nový ligový ročník víťazstvom. V piatkovom otváracom dueli Bundesligy 2019/2020 iba remizoval na domácom ihrisku s Herthou Berlín 2:2. V drese hostí hral do 78. minúty slovenský reprezentačný stredopoliar Ondrej Duda, jeho krajan a spoluhráč Peter Pekarík pre zranenie lýtka nefiguroval v zápise o stretnutí.Zverencom trénera Nika Kovača pritom vyšiel vstup do zápasu, v 24. minúte našiel Serge Gnabry milimetrovým pasom za obranou hostí Roberta Lewandowskeho, ktorý v sklze poslal loptu za chrbát brankára Runeho Jarsteina. Hertha však dokázala otočiť priebeh stretnutia ešte v prvom polčase. Najskôr sa v 36. minúte presadil s prispením teču strelou spoza pokutového územia Dodi Lukebakio, nová posila Berlínčanov, a o dve minúty neskôr poslal Vedad Ibiševič lobom do samostatného nájazdu Marka Grujiča, ktorý zoči-voči brankárovi Manuelovi Neuerovi nezaváhal. Napriek enormnému tlaku v druhom dejstve dokázali domáci len skorigovať výsledok na konečných 2:2, keď pokutový kop v 60. minúte premenil Lewandowski." zhodnotil duel tréner Kovač.reagoval na priebeh stretnutia tréner Herthy Ante Čovič.V 2. kole Bundesligy cestuje Bayern do Gelsenkirchenu, kde si v sobotu 24. augusta zmeria sily so Schalke 04. Hertha privíta o deň neskôr na domácom ihrisku Wolfsburg.