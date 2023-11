Advokát Kubina: Vyšetrovanie čurillovcov viedol dva roky zaujatý vyšetrovateľ, musí byť zrušené

Právoplatné rozhodnutie

Významný zvrat

Všetky rozhodnutia musia byť zrušené

Porušenie Trestného poriadku

Návrat na úplný začiatok

Druhá strana sporu

7.11.2023 (SITA.sk) - Dva roky viedol vyšetrovanie čurillovcov zaujatý vyšetrovateľ. Na sociálnej sieti to uviedol advokát obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Čurillu „V pondelok nám bolo doručené rozhodnutie, ktorým nadriadený vyšetrovateľa Kulicha rozhodol o jeho vylúčení z trestnej veci vyšetrovateľov a operatívcov NAKA pre jeho zaujatosť, a to pre preukázaný priateľský vzťah k poškodenej strane, a naopak, otvorene nepriateľský vzťah k jednému zo spoluobvinených,“ napísal Kubina.Doplnil, že dané rozhodnutie je právoplatné. Podľa advokáta Kubinu to znamená, že inšpekcia i prokuratúra majú problém so zákonnosťou daného trestného stíhania. Daný problém si podľa neho spôsobili sami, keď umožnili, aby viac ako dva roky vyšetrovanie viedol vyšetrovateľ, ktorý bol zaujatý a mal byť vylúčený.„O skôr podaných námietkach zaujatosti vyšetrovateľ účelovo nekonal a dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava ho v tom vždy ‚zakryl'. Nedávnou zmenou právnej kvalifikácie skutku a pripustením poškodených osôb do konania v júli tohto roka však vyšetrovateľ s prokurátorom otvorili dvere k podaniu námietky zaujatosti s ohľadom na nové okolnosti prípadu (pripustenie poškodených),“ priblížil Kubina a dodal, že obhajoba sa chopila príležitosti a podala námietku zaujatosti. „O námietke najskôr rozhodol samotný vyšetrovateľ Kulich tak, že sa (podľa očakávania) nevylúčil,“ konštatuje Kubina s tým, že proti jeho rozhodnutiu bola podaná sťažnosť. Tej vyšetrovateľov priamy nadriadený vyhovel a rozhodol o jeho vylúčení.Kubina to označuje za významný zvrat pre dané trestné konanie. Vylúčenie pre zaujatosť znamená, že vyšetrovateľov NAKA (ktorých Kubina zastupuje), vyše dvoch rokov vyšetroval zaujatý vyšetrovateľ, ktorý im vzniesol obvinenie.„Podľa paragrafu 32 odsek 5 Trestného poriadku žiadny úkon urobený vylúčenou osobou nemôže byť podkladom pre rozhodnutie v trestnom konaní. To znamená, že všetky rozhodnutia vyšetrovateľa vydané v doterajšom priebehu konania, vrátane uznesení o začatí trestného stíhania a uznesení o vznesení obvinenia, sú týmto nezákonné a musia byť v celom rozsahu zrušené,“ píše Kubina.Ako ďalej vysvetľuje, toto dokonca v tomto istom konaní už akceptoval aj generálny prokurátor, keď vo februári 2021 zrušil vyšetrovateľom NAKA časť vznesených obvinení práve z dôvodu, že ich vzniesol zaujatý vyšetrovateľ, avšak iný než teraz, ktorý mal byť vylúčený. Dodal, že tento dôvod zrušenia teraz dopadol i na ostatok obvinení, ktoré dosiaľ pretrvávajú.Generálny prokurátor vtedy uviedol: „Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že ak bolo prípravné konanie vykonané vylúčeným orgánom, nie je možné prihliadať na žiaden úkon ani rozhodnutie v ňom vykonané týmto vylúčeným orgánom. Ak by napriek tomu bola podaná obžaloba a vykonané celé ďalšie súdne konanie, bolo by ním porušené zásadným spôsobom právo na obhajobu a všetky nasledujúce súdne rozhodnutia by boli založené na dôkazoch, ktoré by neboli súdmi vykonané zákonným spôsobom."V rozhodnutí generálneho prokurátora v roku 2021 sa podľa Kubinu ďalej uvádza, že postupom vyšetrovateľa Michala Vyšvádera ako vylúčeného orgánu, došlo k porušeniu Trestného poriadku, podľa ktorého nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon.„Uvedeným postupom orgánu činného v trestnom konaní bolo porušené právo obvinených, aby v ich veci konal nezaujatý orgán,“ pokračuje advokát čurillovcov v citovaní.Podľa Kubinu by na základe zákona, zverejneného výkladového stanoviska generálneho prokurátora, súdnej judikatúry aj rozhodovacej praxe generálneho prokurátora v danej trestnej veci mali byť v plnom rozsahu a bezodkladne zrušené všetky rozhodnutia o vznesení obvinenia Čurillovi a jeho kolegom. Kubina dodal, že vec by sa mala vrátiť na úplný začiatok, čiže do štádia pred začiatkom trestného stíhania, a teda aj vznesenia obvinenia.„Preto sme v pondelok podali návrh na zrušenie všetkých dotknutých uznesení vydaných zaujatým vyšetrovateľom - navrhli sme teda presne to isté, čomu už generálny prokurátor v tejto istej trestnej veci raz vyhovel,“ informoval Kubina v statuse.„Nerobím si však ilúzie. Predpokladám, že táto udalosť vyvolá na druhej strane sporu veľa prekvapenia a nepokoja. Preto očakávam, že sa budú snažiť to všetkými možnými spôsobmi zvrátiť,“ napísal Kubina s tým, že ak niekto bude chcieť toto rozhodnutie zvrátiť, bude to možné len ak veľmi závažne poruší zákon, v danej veci už dvojnásobne.Kubina toto tvrdenie zdôvodnil tým, že na dané rozhodnutie o vylúčení vyšetrovateľa, ktoré vydal jeho nadriadený, sa nevzťahuje ani dozorová právomoc prokurátora, ani právomoc generálneho prokurátora.