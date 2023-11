Vyšetrovanie smrti Lučanského je definitívne ukončené, otvorená však ostala ešte jedna časť kauzy

Radačovský podal sťažnosť

7.11.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovanie smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského , ktorého našli v decembri 2020 mŕtveho v cele vo väzení, je definitívne uzavreté.Žiadne cudzie zavinenie vyšetrovateľ policajnej inšpekcie nezistil a na záveroch z minulého roka sa doteraz nič nezmenilo. Pre portál Aktuality.sk to potvrdil hovorca prešovskej krajskej prokuratúry Marián Spišák Policajná inšpekcia vyšetrovala aj to, či dozorcovia urobili všetko pre záchranu bývalého šéfa polície, ani tu nenašla trestný čin. Splnomocnenec poškodených Miroslav Radačovský však podal sťažnosť, táto časť kauzy je preto ešte otvorená, informuje portál.„Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby po doplnení vyšetrovania trestné stíhanie 13. septembra 2023 opätovne zastavil s konštatovaním, že zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže nedošlo k spáchaniu trestného činu. Proti tomuto rozhodnutiu podal splnomocnenec poškodených Miroslav Radačovský sťažnosť, ktorá bola spolu s rozhodnutím a so spisovým materiálom predložená na rozhodnutie dozorujúcemu prokurátorovi. O sťažnosti zatiaľ rozhodnuté nebolo,“ povedal Spišák.Portál Aktuality.sk pripomína, že smrť bývalého policajného prezidenta sa stala pred týždňom jednou z tém vypočutia nového šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana , ktorý bol Lučanského blízkym človekom.Keď Lučanský nahradil na poste šéfa polície Tibora Gašpara , Zurian sa stal riaditeľom NAKA , ktorej šéfoval dva roky. Šéf inšpekcie je doteraz presvedčený, že Lučanský nespáchal samovraždu.„Povedal som, že podľa mňa bol zabitý a že som za stieračom našiel odkaz, že Milan sa už na mňa teší. Vzhľadom na utŕžené zranenia na temene hlavy som presvedčený, že tam k fyzickému útoku došlo,“ uviedol na rokovaní brannobezpečnostného výboru parlamentu.Splnomocnenec poškodených Radačovský na výbore povedal, že v prípade smrti Lučanského podal aj ústavnú sťažnosť. O tej sa nebude konať, kým nebude právoplatne ukončené vyšetrovanie.Radačovský je europoslancom a predsedom strany Slovenský patriot , ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany , neuplatnil si však mandát.Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková SaS ) zriadila pred dvoma rokmi špeciálnu komisiu, ktorá sa venovala okolnostiam úmrtia Milana Lučanského.„Faktom je, že je skončené trestné konanie s potvrdením zo strany prokuratúry, že k tomu tragickému úmrtiu bohužiaľ došlo samovraždou. Takto to potvrdil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka vo svojom vyjadrení. Nijakým spôsobom nespochybnil postup prokuratúry,“ zdôraznila.„Generálna prokuratúra v súlade s prokurátorom Krajskej prokuratúry Prešov konštatovala vo veci poškodeného gen. Mgr. M. L. zákonnosť uznesenia vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby z 08. júna 2022 o zastavení trestného stíhania, pokiaľ ide o zranenia zo dňa 09. decembra 2020 a zo dňa 29. decembra 2020 s následkom smrti dňa 30. decembra 2020, nezistiac cudzie zavinenie inej osoby na vzniku týchto zranení,“ informoval Aktuality.sk hovorca prešovskej krajskej prokuratúry Spišák.