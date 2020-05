Advokát Lipšic je podľa Kollára kvalitný kandidát na funkciu generálneho prokurátora

Spomínali Šantu aj Špirka

Rozviazať prokuratúre ruky

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Strany vládnej koalície sa zatiaľ na koaličnej rade nebavili o menách potenciálnych kandidátov na funkciu nového generálneho prokurátora. Na tlačovej besede to v pondelok uviedol predseda parlamentu Boris Kollár ( Sme rodina ).„Neprišlo to na radu. Každopádne ja rešpektujem každého kvalitného kandidáta," povedal Kollár. Kvalitným kandidátom je podľa neho aj advokát Daniel Lipšic, ktorého v súvislosti s funkciou generálneho prokurátora spomínal aj minister hospodárstva Richard Sulík ( SaS ).Podľa Kollára sa však v súvislosti s funkciou generálneho prokurátora už spomínali viaceré mená. „Hovorilo sa o prokurátoroch, ktorí bojovali proti tej hydre, proti tej korupcii, proti tomu unesenému štátu," povedal Kollár, pričom spomenul mená prokurátorov Jána Šantu, Maroša Žilinku alebo Vasiľa Špirka.„Keď príde k tomu na koaličnej rade, že sa budeme baviť, rozhodne sa budeme snažiť navrhnúť takého kandidáta, aby spĺňal tieto predpoklady. Aby sa prokuratúra mohla zaoberať a mala rozviazané ruky smerom ku všetkým korupčným kauzám," dodal Kollár.V súvislosti s nástupcom Jaromíra Čižnára na poste generálneho prokurátora sa v médiách spomínalo aj meno advokáta Daniela Lipšica, pričom ho v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo spomenul aj minister hospodárstva Richard Sulík.Keďže však Lipšic nie je prokurátorom, pre jeho nomináciu do funkcie by sa musel meniť zákon.