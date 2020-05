Koronavírus: Premiér Matovič má tlačovku o otváraní obchodov, naraz sa spustí druhá aj tretia fáza

14:59 Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa ideme do zvýšeného rizika toho, že sa stretne nakazený s nenakazeným, Preto upozornil ľudí, aby dodržiavali prijaté opatrenia (rúška, rozostupy, dezinfekcia), aby sa nestalo to, že sa počty nakazených zvýšia a bude sa musieť pristúpiť k opätovnému zatváraniu obchodov a prevádzok.

14:54 Spolu s otvorením ďalších prevádzok a obchodov sa podľa premiéra Matoviča výrazne posilnia kontroly na dodržiavanie pravidiel. Matovič varuje, že v prípade ak kĺzavý medián, ktorý je za predchádzajúce dni na čísle do 10, zvýši na 50, zaradíme spiatočku.

14:47 Premiér Matovič vystríha, že druhú vlnu epidémie si nemôžeme dovoliť, lebo by mohla napáchať ešte väčšie škody, aj ekonomické. Ale keďže máme dobré výsledky, konzílium sa rozhodlo spojiť druhú a tretiu fázu uvoľňovania opatrení.

14:44 Z pohľadu pozitívne testovaných k počtu obyvateľov sme podľa premiéra Matoviča na tom 10-krát lepšie ako okolité krajiny. „Vďaka prijatým opatreniam sme dokázali potlačiť vírus na úplné minimum,“ povedal.

14:42 Na Slovensku sa voľne pohybuje od 1600 do 4000 ľudí, ktorí sú nositeľmi ochorenia Covid-19. Varoval premiér Matovič s tým, že si musíme naďalej dávať veľký pozor a byť zodpovední.

Čo sa otvorí

2. fáza

ubytovanie: krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb. Po odchode hosťa musí byž izba 24 hodín voľná.

kaderníctva, pedikúry a manikúry – podľa podmienok

vonkajšie turistické atrakcie – ZOO, hrady, zámky

taxislužba – podľa podmienok. Vodič by mal byť od zákazníka oddelený, v zadnej čassti, kde sú zákazníci nemá byť zapnutá klimatizácia.

bohoslužby – sú povinné rúška, budú označené miesta na sedenie aj státie, kde budú môcť byť veriaci. Budú dva metre od seba. Pri vstupe bude dezinfekcia na ruky, je zakázané podávanie rúk, sväté prijímanie sa podáva len do ruky, nie do úst. Premiér vyzval, aby kostoly organozovail zvlášť bohoslužby pre seniorov.

svadby

3. fáza

obchody a služby – povinná dezinfekcia rúk, 25 metrov štvorcových na zákazníka, 2 metrové rozostupy

verejné stravovanie – vonkajšie terasy. Okraje stolov dva metre od seba, dezinfekcia dotykových plôch po každom zákazníkovi, maximálne dvaja ľudia pri stole alebo rodina s deťmi. WC dezinfekcia dotykových plôch každú hodinu, na WC k dispozícii dezinfekcia na ruky a jednorázové utierky. Zákaz sušičov na ruky.

rehabilitačné služby – len suché procedúry

múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene – podľa podmienok

Čo ostáva zatvorené

Otázkou ostáva, kedy sa spustí 4. fáza. V nej je napríklad otváranie kín a divadiel či obchodných centier. Okrem toho sa v 4. fáze majú otvárať školy a škôlky, kúpaliská vnútorné športoviská ubytovanie so všetkými službami a verejné stravovanie v interiéri.

Súčasťou 4. fázy sú aj hromadné a športové podujatia.

Sulík by otváral aj obchodné centrá

Aj keď minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) chváli rýchlejšie uvoľňovanie opatrení, napríklad obchodné centrá by otvoril hneď. Hovoril o tom minulý týždeň na rokovaní ústredného krízového štábu.

Minister hospodárstva žiadal krízový štáb aj o to, aby sa uvoľňovalo rýchlejšie, teda nie až v stredu 6. mája. Vtedy sa má prejsť do druhej fázy.

„Problém je, že reálny ekonomický život nepočká. Predajne, ktoré sú pozatvárané, vyrábajú straty. Nemôžeme byť k tomu ľahostajní. Ekonomické škody sú obrovské,“ hovoril ešte v utorok minulý týždeň minister hospodárstva.

„Musíme rozbiehať ekonomiku,“ hovorí Sulík. NBS odhadla 9-percentný prepad ekonomiky, no predseda SaS sa obáva, že to bude ešte horšie. Vedel si predstaviť, že by sa obchodné centrá otvárali už od 1. mája. To sa však nestalo a budú sa otvárať až neskôr.

„To sú katastrofálne čísla, bežný človek si to nevie predstaviť,“ povedal. Hlavná téma dňa nie je boj proti korone, ale boj za oživenie ekonomiky,“ povedal s tým, že treba bojovať, aby bolo menej nezamestnaných a nešťastných osobných príbehov.

Tvrdí , že koronavírus ustupuje a zároveň apeluje, aby ľudia nepoľavili v nosení rúšok či umývaní rúk.

„Nemôžeme boju s koronou podriadiť všetko,“ povedal. Koronakríza má podľa neho devastačné účinky na našu ekonomiku.

Premiér Sulíkovi v rádiu Expres v pondelok odkázal, že ak sa SaS v koalícii nepáči, môžu odísť. Koaličná SaS sa podľa Matoviča nespráva ako dobrý partner. „Pevne verím, že Sulík si uvedomuje, čo SaS spôsobila pred desiatimi rokmi, že to zabezpečilo vládu Roberta Fica. Nechcem aby to dopadlo tak isto,“ povel v relácii Braňo Závodský naživo.