Advokát Mariana K. tvrdí, že nemôže nahliadnuť do spisu podnikateľa

Bratislava 25. apríla (TASR) - Advokát obvineného a obžalovaného podnikateľa Mariana K. Marek Para tvrdí, že nemôže nahliadnuť do spisu v prípade obvinenia v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a teda zdôvodniť sťažnosť voči obvineniu. TASR o tom informoval v stredu (24. 4.) obhajca Para.uviedol obhajca. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) má podľa jeho názoru povinnosť čakať, pokiaľ sťažnosť neodôvodní.dodal Para.Podnikateľa Mariana K. nedávno obvinili z objednávky vraždy investigatívneho novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica. Jeho likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť. Koncom marca Mariana K. spolu s ďalším z obvinených v prípade vraždy Kuciaka Tomáša Sz. obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.Senát Najvyššieho súdu (NS) SR 16. apríla zase zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý zamietol rozšírenie väzby Mariana K. o tzv. útekovú väzbu. Sťažnosť podnikateľa voči rozšíreniu väzby zamietol ako nedôvodnú. Marian K. je momentálne väzobne stíhaný pre kauzu tzv. televíznych zmeniek. Obžaloba na Mariana K. a bývalého riaditeľa televízie Markíza a exministra hospodárstva Pavla R. už bola zo strany ÚŠP medzičasom podaná na ŠTS. Mal by sa ňou zaoberať v budúcnosti senát tohto súdu - pracovisko Banská Bystrica.povedala pre TASR v druhej polovici apríla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Senát NS tak vyhovel sťažnosti prokurátora. Doplnila, že sťažnosť obvineného Mariana K. voči rozšíreniu väzby zamietol súd ako nedôvodnú.ŠTS začiatkom apríla rozhodol, že Marian k. ostáva v sprísnenej tzv. kolúznej väzbe. Sťažnosť voči rozhodnutiu súdu vtedy podal ako dozorový prokurátor ÚŠP Ján Šanta, tak aj obhajca podnikateľa Para.Marian K. bol postupne vo väzbe v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon zase v Leopoldove. Neúspešne sa snažil od leta minulého roka dva razy dostať z väzby na slobodu, čo mu zamietol ako prvostupňový súd - ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, tak aj odvolací NS SR.V spomínanej kauze zmeniek podala trestné oznámenie na Pavla R. a Mariana K. TV Markíza za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu. Argumentuje, že sporné zmenky neboli nikdy zaznamenané v jej účtovníctve ani v účtovníctve spoločností, ktoré údajne zmenky vlastnili predtým, ako malo dôjsť k uplatneniu podvodných nárokov.