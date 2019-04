Domácnosti sa nemusia báť rapídneho zvyšovania nákladov na teplo

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. apríla (TASR) - Napriek nárastu ceny zemného plynu sa domácnosti nemusia báť rapídneho zvyšovania nákladov na teplo. Uviedol to Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT).Koncom minulého roka vzrástli ceny zemného plynu, elektriny a ďalších komodít na svetových trhoch, čo sa odrazilo na zvyšovaní cien aj na Slovensku.priblížil.Janiš pripomenul, že vykurovacie obdobie sa na Slovensku podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva začína 1. septembra a končí sa 31. mája nasledujúceho roka. Dodávatelia tepla môžu prerušiť vykurovanie aj skôr, ale len ak teplota vzduchu stúpne nad 13 stupňov Celzia počas dvoch za sebou nasledujúcich dní a zároveň nie je predpoklad opätovného poklesu teploty podľa predpovede počasia.Dnešné systémy centrálneho vykurovania podľa neho využívajú ekvitermickú reguláciu, ktorá na základe počasia a vonkajšej teploty upravuje teplotu vody vo vykurovacom zariadení. Pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody sa zníži. Vďaka nej je zabezpečený komfort vo vykurovanom priestore v závislosti na teplote okolia aj v tých ročných obdobiach, kedy sú najväčšie výkyvy medzi nočnými a dennými teplotami. Zároveň nedochádza k prekurovaniu a vysokej spotrebe tepla za teplejšieho počasia.Napriek tomu, že začiatkom roka 2019 v niektorých lokalitách sneh prekvapil obyvateľov svojou intenzitou, bola podľa Janiša celkovo zima nadpriemerne teplá (asi o 1,6 stupňa Celzia). V Bratislave sa vo februári dokonca teplota šplhala až k 20 stupňom Celzia, čo je na toto ročné obdobie nezvyčajné. Marcové teploty boli tiež vyššie oproti dlhodobým priemerom, vďaka čomu ľudia prestali vykurovať svoje domácnosti.podčiarkol Janiš.Teplári sa však podľa neho snažia byť z roka na rok ekologickejší a využívajú na výrobu tepla obnoviteľné zdroje energie (OZE), ktorých cena nereaguje tak citlivo na zmeny v cenách komodít na svetových trhoch. Vo väčšine prípadov sa jedná o výrobu tepla z biomasy, ktorá je oproti zemnému plynu lacnejšia. Je to najmä preto, lebo si ju vieme na Slovensku zabezpečiť aj z vlastných zdrojov. Biomasa je navyše jediným OZE, ktoré je možné mať v zásobe a využiť ho práve v čase, kedy je potrebné vykurovať.Tieto skutočnosti sa premietnu aj do vyúčtovania tepla, ktoré môžu domácnosti očakávať koncom mája budúceho roka. Do vyúčtovania za tohtoročnú vykurovaciu sezónu sa premietne aj záver tohto kalendárneho roka (september až december), a tak ďaleko vývoj počasia nie je reálne v súčasnosti odhadnúť. Ale ak jeseň neprekvapí skorým nástupom a nadpriemerne nízkymi teplotami, tak podľa doterajšieho vývoja sa obyvatelia nemusia obávať o výšku platieb za dodané teplo. To, či budú mať preplatky alebo nedoplatky, bude závisieť najmä od nastavenia výšky zálohových platieb. Ak mali zálohové platby nastavené rovnako ako minulý rok, tak môžu očakávať približne rovnaké preplatky, respektíve nedoplatky.