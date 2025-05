Advokáta z kauzy Babylon budú súdiť v ďalšom prípade, čelí obžalobe pre nepriamu korupciu

3.5.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 22. mája hlavné pojednávanie s advokátom Františkom P., ktorý čelí obžalobe pre nepriamu korupciu . Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry advokáta obvinili v rámci akcie s krycím názvom "Corrumpere 1" v roku 2023."Obvinený je z toho, že sa mal v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom "Médiá" vyšetrovanej v rokoch 2017 až 2021," uviedla ešte v auguste 2023 polícia.Advokát zároveň čelil súdnemu procesu v kauze Babylon , ktorá sa týkala vydierania podnikateľa Pavla Konkoľa . Vo februári 2024 mu v tejto súvislosti Špecializovaný trestný súd uložil trest odňatia slobody na 30 mesiacov, keďže ho nakoniec uznal za vinného iba z nepriamej korupcie a nie z obzvlášť závažného zločinu vydierania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Tento verdikt však ešte nie je právoplatný. Zároveň bol František P. stíhaný aj pre extrémizmus.