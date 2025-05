Z lúpežníčky sa obeť: Pred bankomatom v Solúne zomrela žena. Niesla zariadenie, ktoré nečakane explodovalo – FOTO

3.5.2025 (SITA.sk) - Žena zapojená do lúpeží zomrela v sobotu ráno po výbuchu pred bankou v druhom najväčšom gréckom meste Solún. Ako uviedla grécka polícia, po explózii previezli do nemocnice 38-ročnú ženu, ktorej výbuch zmrzačil ruku.Policajná hovorkyňa Konstantia Dimoglidou uviedla, že vyšetrovatelia sa snažia určiť „možný scenár“. Žena niesla zariadenie, ktoré explodovalo. Polícii bola známa aj vďaka zapojeniu do iných lúpeží.Vyšetrovatelia sa domnievajú, že zariadenie mohlo explodovať skôr, než ho mohla umiestniť na bankomat, uviedli policajné zdroje pre agentúru AFP. Uviedli, že žena bola spojená s uväzneným bankovým lupičom, obvineným okrem iného z odoslania balíkovej bomby na odvolací súd v Solúne vo februári minulého roka.